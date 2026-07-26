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Time Enactus UFMS Aquidauana representa a região no ENEB 2026

Durante o evento, o time apresentou os três projetos de impacto social desenvolvidos nos municípios de Aquidauana, Anastácio e Miranda e conquistou reconhecimento nacional

Redação

Publicado em 26/07/2026 às 18:54

Atualizado em 26/07/2026 às 18:58

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O Time Enactus UFMS Aquidauana participou do Encontro Nacional Enactus Brasil (ENEB 2026), considerado o maior evento de empreendedorismo social universitário do país. A delegação foi composta por 18 estudantes pesquisadores do Campus de Aquidauana (CPAQ/UFMS), acompanhados pelos professores conselheiros Ana Graziela, Bruno Nantes e José Alexandre, representando com orgulho a universidade, a região e as comunidades atendidas pelos projetos.

Durante o evento, o time apresentou os três projetos de impacto social desenvolvidos nos municípios de Aquidauana, Anastácio e Miranda, fortalecendo o compromisso da universidade com o desenvolvimento sustentável e a transformação social.

Outro momento de grande celebração foi o reconhecimento da diretora de projetos do time, Luana Mariano Bueno, que foi selecionada entre os Top 10 Jovens Talentos da Enactus Brasil, premiação oferecida pela Standard Chartered, valorizando sua liderança, dedicação e contribuição para o fortalecimento do empreendedorismo social universitário.

As conquistas reforçam o protagonismo do Time Enactus UFMS Aquidauana no cenário nacional e evidenciam o potencial da universidade em desenvolver soluções inovadoras para desafios sociais reais. Mais do que premiações, os resultados representam o esforço coletivo de estudantes, professores, parceiros e comunidades, demonstrando que a união entre conhecimento, inovação e compromisso social é capaz de transformar vidas e gerar impacto positivo para toda a região.

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