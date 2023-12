Tonelada de alimento arrecadado em luta é distribuído

Cestas arrecadadas / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana divulgou nesta sexta-feira, 1, que a uma tonelada de alimentos arrecadados no 2º Coliseu Combat Aquidauana será doado pelas equipes da SAS (Secretaria de Assistência Social) e da Associação Coliseu de Formação de Atletas as famílias em situação de vulnerabilidade.

O evento que arrecadou os alimentos foi realizada no dia 18 de novembro, na avenida Pantaneta, com a presença do campeão e recordista do UFC, Charles do Bronx.

Os alimentos foram organizados em cestas básicas pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e, hoje, foram doados à Comunidade Terapêutica Lar Betânia Feminino, ao Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS II) e ao Projeto “Mura” (Ministério da Última Hora).

Dentre os alimentos arrecadados no evento estão: arroz, feijão, trigo, farofa, macarrão, farinha e outros não perecíveis.

Para fazer a entrega das cestas aos representantes das entidades beneficiadas estiveram presentes: a secretária de Assistência Social - Josilene Rodrigues, a presidente da Associação Coliseu Combate - Deborah Makie, a coordenadora do CAPS II - Jéssica Casanova, a diretora da comunidade terapêutica Lar Betânia Feminino - Sandra Botelho e o coordenador do Projeto “MURA” Pr. Claub Carneiro.

*Com informações da assessoria de imprensa.