Top Fight Aquidauana conquista ouro, bronzes e pódio inédito no judô

Top Fight Aquidauana celebra grande participação nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul - faixa etária de 14 a 16 anos / Divulgação

A equipe da Top Fight Aquidauana mostrou a força do judô local e conquistou um resultado inédito para o município durante os Jems (Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul), na faixa etária de 14 a 16 anos, com a medalha de bronze na disputa por equipes. A campanha também rendeu cinco pódios individuais, com direito a um ouro e vaga para os JEBs (Jogos Escolares Brasileiros).

A competição foi disputada em Campo Grande. O principal destaque individual foi Leandro Queiroz, que conquistou a medalha de ouro e garantiu a classificação para os JEBs. O atleta representa o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).

Também subiram ao pódio André Isler, da Escola Instituto Educacional Falcão; Samara Gabrielly e Maria Eduarda, ambas do IFMS; e Lorraine Gregório, da Escola Geraldo Garcia. Os quatro atletas conquistaram medalhas de bronze em suas respectivas disputas.

Além dos resultados individuais, o time formado por Leandro Queiroz, Arthur Alviço, Gabriel Quinhones, Marcelo Augusto, André Isler, Maria Eduarda, Samara Gabrielly e Lorraine Gregório garantiu o bronze na competição por equipes.

Segundo o professor e proprietário da Top Fight, o sensei Osvaldo Benevides Júnior, a conquista representa um momento histórico para o judô de Aquidauana e é resultado do trabalho desenvolvido diariamente com os atletas.

A campanha também contou com o apoio das famílias e dos companheiros de treinamento, além de instituições que colaboram com o desenvolvimento do esporte no município. Entre os apoiadores citados pela equipe estão a Prefeitura de Aquidauana, o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB), a Câmara Municipal de Aquidauana e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que tem à frente Mauro Marino.

Para Osvaldo, o resultado reflete não apenas o desempenho dos atletas nas competições, mas todo o processo de preparação, disciplina e dedicação construído nos treinamentos. Com o ouro de Leandro e a classificação para os JEBs, além das demais medalhas conquistadas, ele destaca que a Top Fight encerra a participação nos Jogos Escolares com um resultado que amplia a presença de Aquidauana no cenário do judô escolar e marca a primeira conquista coletiva desse tipo para o município.