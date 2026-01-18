Acessibilidade

18 de Janeiro de 2026 • 12:12

Esporte

Torneio de Integração Limão Verde Araribá 2026 movimenta a Aldeia Limão Verde 

Com esporte e cultura, grande final está programada para o dia 20 de janeiro

Redação

Publicado em 18/01/2026 às 07:42

Atualizado em 18/01/2026 às 07:50

Entre os dias 15 e 20 de janeiro, a Aldeia Limão Verde, na região do Araribá, é palco do Torneio de Integração Limão Verde Araribá 2026, um evento que une esporte, cultura e confraternização em meio às belezas naturais do território indígena. Realizado em um cenário marcado por áreas verdes, rios e paisagens preservadas, o torneio tem atraído atletas, famílias e visitantes de diversas regiões.

A competição conta com a participação de times de outros estados, reforçando o caráter integrador do evento e promovendo o intercâmbio esportivo e cultural entre diferentes comunidades. Ao longo dos dias de jogos, o campo da aldeia recebe partidas disputadas, marcadas pelo espírito esportivo, respeito e valorização das tradições locais. Além do futebol, o torneio se consolida como um espaço de encontro, celebração e fortalecimento dos laços entre os povos.

A programação também movimenta a economia local e valoriza a identidade cultural da Aldeia Limão Verde, com a presença de moradores, lideranças comunitárias e apoiadores do esporte indígena. Para muitos jovens atletas, o torneio representa uma oportunidade de mostrar talento e orgulho de suas origens.

A grande final acontece no dia 20 de janeiro, no campo sede da Aldeia Limão Verde, prometendo fortes emoções e grande presença do público. O Torneio de Integração Limão Verde Araribá 2026 reafirma, assim, o papel do esporte como ferramenta de união, visibilidade e fortalecimento cultural, celebrando a diversidade e a integração entre povos e regiões.

