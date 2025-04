Torneio do Trabalhador movimenta o futebol amador em Aquidauana

Nos dias 03 e 04 de maio acontecerá o tradicional “Torneio do Trabalhador”, que será no Campo da Tosa, com início às 7h30min e contará com diversas categorias e uma premiação total de R$ 21 mil.

O evento é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEMEL), com apoio da Câmara Municipal de Aquidauana e Liga Esportiva Aquidauanense de Veteranos.

Para as categorias masculino livre (32 vagas), feminino (8 vagas) e veterano 55+ (8 vagas), com premiação de R$ 4 mil para os campeões e R$ 2 mil para os vice-campeões em cada categoria. Os destaques individuais também serão premiados: o artilheiro e o goleiro menos vazados receberão R$ 500,00 cada.

Para se inscrever, cada atleta deverá doar 2kg de alimento não perecível. As inscrições podem ser realizadas no Poli de Aquidauana, até o dia 28 de abril, com encerramento às 17h. As vagas são limitadas.

Além da competição esportiva, o evento contará com uma programação cultural: no sábado, praça de alimentação e música com DJ Wagner Aragão; no domingo, almoço ao som de Lino e Nando.

O congresso técnico acontecerá no dia 28 de abril, às 19h, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (no ginásio poliesportivo).

Mais informações sobre inscrição, entrar em contato com Wilson Luís, pelo número (67) 9 9886-7994.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!