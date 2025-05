Torneio reúne 42 equipes em comemoração ao Dia do Trabalho

Foi realizado na sede da Tosa (Torcida Organizada Santista) em Aquidauana, o tradicional Torneio do Trabalhador de Futebol, que reuniu 42 equipes nos dias 03 e 04 de maio (sábado e domingo).

Foram disputadas as modalidades de futebol masculino livre, futebol feminino livre e futebol veterano 55 +. Os jogos reuniram centenas de pessoas e mais uma vez foi sucesso de organização.

Durante o evento, o público pode prestigiar além dos jogos, a praça de alimentação e apresentação musical do DJ Wagner Aragão e da dupla Lino & Nando.

A premiação dessa edição do Torneio do Trabalhador foi bastante atrativa e distribuiu R$ 21 mil reais para os primeiros colocados de cada categoria e para os destaques individuais.

Estiveram acompanhado o torneio, o prefeito Mauro do Atlântico, o presidente da Câmara Municipal de Aquidauana - Everton Romero e os vereadores Renato Bossay e Marquinhos Taxista; Welington Moresco secretário municipal de Esportes e Lazer e o presidente da Tosa – Eder Dias.

O evento foi uma realização da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEMEL), com apoio da Câmara Municipal de Aquidauana, Liga Esportiva Aquidauanense de Veteranos e da Tosa. Também contou com a parceria do SAMU, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais.

Confira a galeria dos campeões:

Futebol livre masculino - Campeão: Atlético WM- premiação troféu e R$ 4 mil; Vice-campeão: São Jose- premiação troféu e R$ 2 mil; Artilheiro: Jhonatan da Ora - premiação troféu e R$ 500 reais; Goleiro menos vazado: Anderson Muralha - premiação troféu e R$ 500 reais

Futebol livre feminino - Campeão: Rosa Pink- premiação troféu e R$ 4 mil; Vice- campeão: Ipegue-premiação troféu e R$ 2 mil; Artilheira: Ana Ramires - premiação troféu e 500 reais; Goleira menos vazada: Giovana Fernandes - premiação troféu e R$ 500 reais.

Futebol veterano 55+ - Campeão: Farmácia Central - premiação troféu e R$ 4 mil; Vice-campeão: Multifarma - premiação troféu e R$ 2 mil; Artilheiro: Gilson Maidana - premiação troféu e R$ 500 mil; Goleiro Menos vazado: Amarildo - premiação troféu e R$ 500 reais.



*As informações são da Prefeitura Municipal de Aquidauana

