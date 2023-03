Trabalhador e de conversa fácil, Zé Ferreira morre em Aquidauana

Conhecido em Aquidauana, o morador Zé Ferreira morreu na cidade e está sendo velado até às 16h na Pax Universal.

Ele morava no bairro Nova Aquidauana e era conhecido como uma pessoa trabalhadora, correta, sempre com uma conversa boa e agradável.

Odilon Ribeiro, prefeito de Aquidauana, publicou nas redes sociais, uma mensagem de solidariedade aos familiares.

"Meus sentimentos aos familiares e amigos do grande Zé Ferreira da Nova Aquidauana, por quem eu tinha muita consideração e era um grande amigo. Zé Ferreira foi um homem muito trabalhador, correto e sempre fazia questão de nos fazer uma visita, com ele sempre a conversa era boa e agradável. Descanse em paz, meu amigo Zé Ferreira."

O vereador Marquinhos Taxista, disse que o bairro perde uma pessoa maravilhosa:

"Hoje de manhã recebi a triste noticia do falecimento do meu amigo Zé Ferreira, o Bairro Nova Aquidauana perde uma pessoa maravilhosa que vai deixa saudades no coração de cada um que o conhecia, Meus sentimentos aos familiares, descanse em paz, meu amigo Zé Ferreira. #luto "

O ex-vereador de Aquidauana, Cipriano Mendes usou as redes sociais para comunicar a nota de pesar:

"E com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento do amigo Zé Ferreira! Perdemos um grande líder! Pessoa simples, com um sorriso fácil! Sempre dedicado a servir a comunidade e a sua família! Que Deus o receba em sua gloria e conforte o coração da sua família e amigos. Em nome da Associação de Moradores do Bairro Nova Aquidauana, manifestamos os sentimentos da nossa comunidade."