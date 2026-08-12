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Porta do veículo abriu

Jovem fica gravemente ferido após cair de caminhão em Aquidauana

Trabalhador teve o braço direito atingido pelo próprio veículo; ocorrência mobilizou equipe do Samu

Redação O Pantaneiro

Publicado em 12/08/2026 às 10:31

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Caminhão passou sobre o braço da vítima / Reprodução

Um trabalhador de 22 anos ficou gravemente ferido após cair de um caminhão, na manhã desta quarta-feira (12), na estrada vicinal conhecida como Toca da Onça, região de Aquidauana. De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o acidente aconteceu por volta das 07h25.

No local, a equipe foi informada de que o caminhão seguia pela estrada quando a porta do lado do passageiro abriu. Com isso, o trabalhador caiu do veículo. Na sequência, o caminhão passou sobre seu braço direito.

A vítima sofreu uma grave lesão no membro atingido, com laceração, exposição óssea e fratura exposta.

O Samu realizou os primeiros atendimentos ainda no local. Foram adotados procedimentos para controle e proteção da lesão, além de imobilização e estabilização do trabalhador. Em seguida, o jovem foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde deveria passar por avaliação médica especializada e dar continuidade ao tratamento. Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com o Samu, ocorrências envolvendo traumas graves exigem atendimento rápido, seguro e tecnicamente qualificado, pois cada minuto pode ser determinante para preservar ao máximo a integridade física e salvar vidas.

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