Trabalhador de manutenção de Aquidauana cai de poste 7 metros

Corpo de Bombeiros, Divulgação

Um trabalhador que não teve a identidade divulgada, ficou ferido após cair de uma altura de 7 metros, enquanto fazia uma manutenção num poste de iluminação. O acidente ocorreu na manhã de ontem (27), na Praça dos Estudantes, em Aquidauana.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 09h49min, a guarnição foi acionada para atender um acidente de trabalho.

No local, TV Tiradentes, s/n, próximo a Praça dos Estudantes, os bombeiros encontraram a vítima de costas no chão, consciente e orientada, apresentando ferimento na face e nariz, com sangramento e referindo dor no queixo.

A vítima, segundo relato, estava trabalhando na manutenção de um poste de iluminação e sofreu uma queda de aproximadamente 07 (sete) metros de altura.

A guarnição realizou as medidas de primeiros socorros e o transporte ao Pronto Socorro local, onde ficou sob cuidados médicos.