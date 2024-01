Trabalhadores demitidos de terceirizada da Energisa protestam em frente à concessionária

Ronald Regis/ O Pantaneiro

Trabalhadores que foram desligados da empresa JRSM, terceirizada da Energisa protestaram em frente à Concessionária na manhã desta quarta-feira (10), em Aquidauana.



O grupo composto por aproximadamente 100 pessoas aguarda na Justiça o recebimento de cerca de R$ 2 milhões de verbas rescisórias. Eles atuavam nas cidades de Corumbá, Aquidauana e Jardim e foram demitidos no começo de dezembro do ano passado.



“Estamos aqui hoje tentando fazer com que a empresa faça esses pagamentos para que os trabalhadores também tenham seus compromissos honrados, além de poderem colocar comida dentro de casa”, destacou o presidente da Fetricom-MS, José Abelha.



Ainda segundo José Abelha, a JRSM está em recuperação judicial e, portanto, não tem recursos para fazer o pagamento. "Diante desse quadro, nós judicializamos a questão. Como a empresa é subcontratada da Energisa, entramos em contato com a Concessionária de energia que afirmou ter uma apólice de seguro para casos como este, porém até agora nada. Os trabalhadores já passaram o final de ano sem dinheiro e começaram 2024 na mesma situação".



O protesto segue no período da tarde em Jardim e amanhã (11) de manhã em Corumbá.

Trabalhadores em frente a sede da Energisa de Aquidauana - Foto: Ronald Regis



Drama



A situação foi confirmada pelo manifesta Leonir de Almeida que, relatou que está desde novembro sem receber todo o seu salário.



“Então, a gente está desde o mês de novembro sem receber os honorários. No mês de outubro a nossa classe aqui de Aquidauana só recebeu o valor do salário mais os 30%. As nossas horas extras, o nosso sobreaviso que a gente fazia nos finais de semana não foram pagos. O nosso vale-refeição começou a ser parcelado. A gente recebia só a cada 15 dias. Em dezembro fomos desligados. Mas, aí a gente ficou novembro, dezembro e até hoje sem receber os nossos acertos, nossos honorários. Há casos de pais de família que estão passando por dificuldades, principalmente esse final de ano”, desabafa.



Energisa

Em nota, a Energisa informou que "os manifestantes em comentário são contratados diretos da empresa JRSM, a qual é responsável direta e inequívoca quanto às verbas reivindicadas no ato. Esclarece ainda, ciente das reivindicações, esta Concessionária tomará todas as medidas que lhe cabe, bem como reafirma seu compromisso pela manutenção da qualidade na prestação de serviços".