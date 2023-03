Trabalho da perícia vai determinar causa da morte de adolescente

O possível afogamento teria acontecido na curva do Santo Antônio em Aquidauana / João Éric e Ronald Regis

O delegado da primeira delegacia de polícia civil de Aquidauana, Ronaldo Jacob falou com a equipe do site O Pantaneiro, na manhã de hoje (7), sobre quais serão os próximos passos de investigação sobre o caso do adolescente de 14 anos, que foi encontrado morto próximo na região do Porto Sarará, cerca de 5 km da área urbana de Aquidauana.