Acessibilidade

13 de Julho de 2026 • 21:53

Buscar

Últimas notícias
X
AQUIDAUANA

Tradição e alegria marcam Arraiá da Furna dos Baianos

Famílias inteiras prestigiaram a festa, que contou com apresentações culturais, comidas típicas, bingo com premiação em dinheiro e muita animação.

Redação

Publicado em 13/07/2026 às 19:15

Atualizado em 13/07/2026 às 20:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Comunidade Quilombola Furna dos Baianos, localizada no distrito de Piraputanga, em Aquidauana (MS), viveu uma noite de muita alegria, cultura e tradição com mais uma edição do tradicional Arraiá dos Baianos. O evento, realizado no último sábado (11), foi um grande sucesso, reunindo moradores da comunidade e visitantes de diversas localidades em uma celebração marcada por muita dança, música e valorização das raízes quilombolas.

Desde o início da programação, o clima era de confraternização. Famílias inteiras prestigiaram a festa, que contou com apresentações culturais, comidas típicas, bingo com premiação em dinheiro e muita animação. O público participou ativamente das atividades e lotou o espaço preparado pela comunidade.

A música ficou por conta dos grupos Pé de Cedro e Max & Vilmar, que embalaram a festa com um repertório regional e colocaram o público para dançar do começo ao fim da noite. O tradicional forró e os ritmos típicos das festas julinas garantiram o clima de descontração e alegria.

Para a presidente da Comunidade Quilombola Furna dos Baianos, Eliene dos Santos, o sucesso da festa é resultado do empenho coletivo da comunidade e da participação do público, que mais uma vez prestigiou o evento. O arraiá reafirma a importância de manter vivas as tradições culturais e fortalecer a identidade quilombola por meio de manifestações populares que atravessam gerações.

Além de proporcionar momentos de lazer e integração, o Arraiá dos Baianos também fortalece o turismo cultural na região de Piraputanga, conhecida por suas belezas naturais e por seu rico patrimônio histórico e cultural. A festa movimenta a economia local, incentiva o comércio e valoriza os costumes preservados pela comunidade.

O evento foi organizado pela Comunidade Quilombola Furna dos Baianos, sob a presidência de Eliene dos Santos, e contou com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

Ao final da celebração, o sentimento entre moradores e visitantes era de satisfação. Entre danças, música, gastronomia típica e o acolhimento característico da comunidade, o Arraiá dos Baianos mais uma vez confirmou seu lugar como uma das mais tradicionais festas culturais da região, deixando a expectativa para a próxima edição ainda maior.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

PANTANAL TECH 2026

Programa Peixe Sempre conquista duas importantes premiações no Pantanal Tech MS 2026

AQUIDAUANA

8º Porco no Rolete da Paróquia acontece neste domingo em Aquidauana

TEMPO

Temperaturas seguem amenas e chuva deve marcar o domingo em Aquidauana

Além do declínio nas temperaturas, há grande possibilidade de chuva na região

Rodada perfeita para o Azulão

Aquidauanense vence 7 de Setembro e assume liderança isolada da Série B

Publicidade

Futebol

LEA realizará 77º Campeonato Amador mesmo sem apoio financeiro

ÚLTIMAS

EDUCAÇAO

Prouni recebe inscrições até este domingo para o 2º semestre de 2026

Prazo foi prorrogado pelo Ministério da Educação

URGENTE

Filho de 12 anos pede socorro e mãe é presa em flagrante por agredir bebê em Anastácio

Irmãos foram acolhidos pelo Conselho Tutelar e mulher foi presa suspeita de cometer os crimes de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica e maus-tratos qualificados contra os próprios filhos.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo