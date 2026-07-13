Tradição e alegria marcam Arraiá da Furna dos Baianos

A Comunidade Quilombola Furna dos Baianos, localizada no distrito de Piraputanga, em Aquidauana (MS), viveu uma noite de muita alegria, cultura e tradição com mais uma edição do tradicional Arraiá dos Baianos. O evento, realizado no último sábado (11), foi um grande sucesso, reunindo moradores da comunidade e visitantes de diversas localidades em uma celebração marcada por muita dança, música e valorização das raízes quilombolas.

Desde o início da programação, o clima era de confraternização. Famílias inteiras prestigiaram a festa, que contou com apresentações culturais, comidas típicas, bingo com premiação em dinheiro e muita animação. O público participou ativamente das atividades e lotou o espaço preparado pela comunidade.

A música ficou por conta dos grupos Pé de Cedro e Max & Vilmar, que embalaram a festa com um repertório regional e colocaram o público para dançar do começo ao fim da noite. O tradicional forró e os ritmos típicos das festas julinas garantiram o clima de descontração e alegria.

Para a presidente da Comunidade Quilombola Furna dos Baianos, Eliene dos Santos, o sucesso da festa é resultado do empenho coletivo da comunidade e da participação do público, que mais uma vez prestigiou o evento. O arraiá reafirma a importância de manter vivas as tradições culturais e fortalecer a identidade quilombola por meio de manifestações populares que atravessam gerações.

Além de proporcionar momentos de lazer e integração, o Arraiá dos Baianos também fortalece o turismo cultural na região de Piraputanga, conhecida por suas belezas naturais e por seu rico patrimônio histórico e cultural. A festa movimenta a economia local, incentiva o comércio e valoriza os costumes preservados pela comunidade.

O evento foi organizado pela Comunidade Quilombola Furna dos Baianos, sob a presidência de Eliene dos Santos, e contou com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

Ao final da celebração, o sentimento entre moradores e visitantes era de satisfação. Entre danças, música, gastronomia típica e o acolhimento característico da comunidade, o Arraiá dos Baianos mais uma vez confirmou seu lugar como uma das mais tradicionais festas culturais da região, deixando a expectativa para a próxima edição ainda maior.