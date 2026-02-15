Acessibilidade

15 de Fevereiro de 2026 • 10:35

Aquidauana

Tradicionais marchinhas devem animar último dia do Pirafolia 2026

A festa, marcada pelas famosas marchinhas e pela animação dos blocos carnavalescos, promete muita música, dança e clima de celebração até altas horas da madrugada.

Redação

Publicado em 15/02/2026 às 09:59

Atualizado em 15/02/2026 às 10:06

Chega ao seu último dia neste domingo, 15 de fevereiro, o Pirafolia 2026 — carnaval tradicional realizado no distrito de Piraputanga, em Aquidauana. A festa, marcada pelas famosas marchinhas e pela animação dos blocos carnavalescos, promete muita música, dança e clima de celebração até altas horas da madrugada.

A programação de hoje (domingo) traz atrações para todos os gostos e idades, com destaque para as tradicionais marchinhas que vão embalar os foliões em um domingo de pura alegria:

17h às 19h – Armazém Brasil (Matinê)
A matinê abre a programação com marchinhas clássicas e ritmos que convidam toda a família a entrar no clima de carnaval.

19h30 às 21h – Charanga da Banda Municipal Otávio Mongelli
A Charanga, grupo musical tradicional, continua a festa com um repertório de marchinhas e arranjos que prometem encher as ruas de ritmo e cor.

21h às 22h – Intervalo (DJ)
Durante a pausa, um DJ assume as pick-ups para manter a festa animada enquanto a estrutura do palco é reorganizada.

22h às 1h – Armazém Brasil
A banda retorna ao palco animando o público com sucessos que marcaram gerações, misturando marchinhas tradicionais e ritmos carnavalescos que garantem muita dança.

1h às 1h30 – Intervalo (DJ)
Para encerrar a noite em ritmo eletrizante, o DJ assume novamente, mantendo a festa até a madrugada.

O Pirafolia 2026 tem se destacado por resgatar o espírito do carnaval popular, valorizando as marchinhas — músicas que fizeram (e ainda fazem) parte da história da folia brasileira — e incentivando a participação da comunidade nos blocos tradicionais que desfilam pelas ruas de Piraputanga.

Com uma programação que mescla tradição e diversão, o último dia de Pirafolia promete ser um momento de confraternização para moradores e visitantes, celebrando a cultura local em meio a muita música, cores e alegria.

