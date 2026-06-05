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Clima de festa

Tradicional carreata será neste sábado e celebra 10 anos do Encontro de Relíquias de Aquidauana

Evento fortalece clima de saudosismo e integração entre os participantes e a população que acompanha o movimento pelas principais vias da cidade

Anibal Placêncio

Publicado em 05/06/2026 às 08:00

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Imagem de 2025, Brasíia amarela puxando carreata e confirmando valor afetivo das relíquias para a população / João Éric/O Pantaneiro

Aberto oficialmente na quinta-feira (04), o clima do 10° Encontro de Relíquias já toma conta de Aquidauana. A programação continua na manhã deste sábado (06), com a tradicional carreata que celebra o nostalgismo e a integração entre os participantes do evento e a população que acompanha o movimento pelas principais vias da cidade.

A concentração dos reliqueiros será na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, na Praça dos Estudantes, no Centro de Aquidauana. O trajeto segue até chegar na Avenida Pantaneta, onde acontece o 10° Encontro de Relíquias.

Ao longo de uma década, o evento se consolidou como referência entre os apaixonados por carros antigos em Mato Grosso do Sul e, a cada edição, reúne um número maior de turistas vindos de outros estados e países, como Argentina, Bolívia e Paraguai.

O sucesso faz com que a expectativa seja grande não apenas no entorno da Avenida Pantaneta, mas em toda a região e distritos, com fomento da geração de renda nos setores de hotelaria, alimentação e hospedagem.

Nos sábados em que é realizada a carreata, comerciantes de Aquidauana, tradicionalmente, já esperam por um aumento significativo nas vendas, movimentando a economia local e valorizando a cultura automotiva.

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