Traficante é preso com arma, munição e quase 10 kg de maconha em casa no Nova Aquidauana

Apreensão realizada em boca de fumo / Policia Militar de Aquidauana

Um traficante foi preso ontem (10) com arma, munições e quase 10 kg de maconha em uma casa no bairro Nova Aquidauana. A ação foi desencadeada pela Polícia Militar da cidade, após denúncias de uma movimentação suspeita na Rua Cid Chebel, em um local conhecido como "boca do baixinho".

Durante patrulhamento intensificado, os policiais identificaram uma motocicleta no local. Ao tentar realizar a abordagem o condutor fugiu, enquanto outro homem tentou se esconder e jogou uma sacola atrás de uma máquina de lavar.

A equipe rapidamente conteve o suspeito e, ao verificar a sacola, encontrou um tablete de substância análoga à maconha, pesando 544 gramas.

Na residência, também foram localizados uma balança de precisão, frações de maconha somando 132 gramas, uma pistola de pressão adaptada para calibre .22, munições e R$ 228,00 em dinheiro.

Além disso, em um cômodo nos fundos, foram apreendidos 9,562 kg de maconha divididos em tabletes.

O homem confessou a prática de tráfico, relatando que comercializava drogas em porções e tabletes, recebendo pagamentos em dinheiro e transferências bancárias.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, e o material foi apreendido para registro do flagrante.

A ação reafirma o compromisso da Polícia Militar de combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da população de Aquidauana.