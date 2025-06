Traficante falava ao celular no volante e acabou preso pela PM

Maconha tipo "skunk" foi encontrada dentro da cueca do motorista que estava falando ao celular (Foto: Ilustração)

Uma infração de trânsito, culminou com a prisão em flagrante de um traficante de drogas no Bairro Alto, em Aquidauana. Ele portava “skunk”, uma maconha mais forte, bastante concentrado que exala odor bem mais fétido do que as demais drogas.

Ele estava em um veículo modelo Gol, cor azul, e na esquina das ruas Giovanni Toscano com Leonel Alves Corrêa, chamou atenção da guarnição da PM que fazia ronda na área, porque estava falando ao celular ao mesmo tempo, em que dirigia.

Os policiais logo perceberam que ele tentou esconder alto dentro da calça. A abordagem foi feita e quando ele desceu do carro, estava visível a trouxinha de maconha escondida no interior da cueca.

Ele foi identificado como sendo R.L.G., já conhecido da Polícia por envolvimento com o tráfico e pelo seu apelido. O peso da maconha, do tipo “skunk”, totalizou 10,6 gramas e ele foi questionado se havia mais em sua casa.

No interior do seu carro, haviam R$ 54,00, fracionados em notas de R$ 20, R$ 10 e R$ 2. Em sua carteira de bolso, documentos pessoais e o valor de R$ 500,00, fracionados em notas de R$ 100 e R$ 50.

Na casa do suspeito detido, sua esposa S.N.S., autorizou a busca na residência e acompanhou o procedimento, nos afirmando que nada sabia sobre a traficância do esposo. Mas, no quintal da casa, foram localizadas escondidas no pé de uma bananeira, três porções de substância análoga a maconha, sendo duas porções do tipo “skunk”, semelhante a que foi encontrada com o autor na abordagem, (que após pesadas totalizaram 10,4 gramas) e outra do tipo “prensado”, ainda em forma de tablete, pesando 300 gramas.

Ainda escondido em meio as folhagens de bananeira, foi encontrado um rolo de papel filme, embalagem comumente utilizada para acondicionar as porções de entorpecentes, além de diversas embalagens vazias com resquícios e odor análogos à maconha.

Diante dos fatos, o autor foi conduzido até a Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana, sendo entregue ao agente de plantão sem lesão corporal. Houve necessidade do uso de algemas, haja visto que desde o princípio da abordagem ele buscava vias de fuga.

R.L.G. já possui outras passagens nos sistemas policiais relacionadas ao tráfico de drogas, receptação e posse de arma de fogo, e cumpre pena no sistema prisional, em regime aberto.

