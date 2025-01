Após quatro dias internado, o pequeno Lucca, de apenas 5 anos, faleceu no início da tarde deste sábado (04) na Santa Casa de Campo Grande,. O caso, que comoveu a cidade de Anastácio e toda a região, teve início na última quarta-feira (01), quando a criança sofreu um afogamento em uma piscina, em sua residência.

De acordo com informações de testemunhas, Lucca foi encontrado desacordado na piscina de sua casa, sendo rapidamente retirado e levado até a casa de um vizinho, que é bombeiro militar. O vizinho, ao perceber a gravidade da situação, iniciou de imediato as manobras de reanimação cardiopulmonar e acionou o Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana.

Chegando ao local, a guarnição de resgate encontrou o menino em parada cardiorrespiratória e deu continuidade às manobras, ministrando oxigênio até que a criança fosse encaminhada ao hospital regional de Aquidauana. Com o apoio da equipe médica, Lucca foi reanimado e estabilizado, sendo transferido para Campo Grande para exames mais aprofundados.

Infelizmente, apesar dos esforços dos profissionais de saúde e da comunidade, o menino não resistiu e veio a óbito na tarde de sábado. O velório está marcado para acontecer nas próximas horas, na Igreja Missionária de Anastácio, com a presença de familiares, amigos e membros da comunidade evangélica que, ao longo da semana, realizaram diversas correntes de oração pela recuperação de Lucca.

A tragédia gerou grande comoção na cidade, e a comunidade local presta suas últimas homenagens ao pequeno Lucca, que, segundo relatos de conhecidos, era uma criança alegre e cheia de vida.

O Pantaneiro lamenta profundamente a perda e se solidariza com a família e todos os amigos de Lucca neste momento de dor. Que Deus conforte os corações dos que ficaram e que a memória do pequeno Lucca permaneça viva no carinho e nas orações de todos que o conheceram.