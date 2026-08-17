Trânsito é normalizado após conserto de semáforo em Aquidauana

Equipamento foi danificado após veículo atingir a estrutura; Polícia Civil busca identificar responsável
Trânsito já está normalizado no local / Divulgação
O funcionamento de um semáforo localizado no cruzamento das ruas Duque de Caxias e Giovani Toscano de Brito, em Aquidauana, já foi normalizado após a conclusão dos serviços de reparos.
Segundo o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), o equipamento voltou a operar, permitindo que o tráfego no trecho siga sem alterações.
Imagens de câmeras de segurança registraram a ocorrência que provocou os danos à estrutura. As gravações são da madrugada do último sábado (15) e mostram um veículo realizando uma manobra de marcha a ré e atingindo o semáforo.
Após a colisão, uma pessoa saiu caminhando do automóvel pelo lado direito, deu a volta e entrou pela porta do motorista antes de deixar o local. A parte traseira do carro ficou bastante danificada com o impacto.
A Polícia Civil trabalha para identificar o veículo e localizar o responsável. A reportagem de O Pantaneiro também apurou que as imagens disponíveis deverão ser analisadas para tentar melhorar a resolução e obter informações que permitam reconhecer a placa do carro.
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