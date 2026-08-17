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Trânsito é normalizado após conserto de semáforo em Aquidauana

Equipamento foi danificado após veículo atingir a estrutura; Polícia Civil busca identificar responsável

Redação O Pantaneiro

Publicado em 17/08/2026 às 15:59

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Trânsito já está normalizado no local / Divulgação

O funcionamento de um semáforo localizado no cruzamento das ruas Duque de Caxias e Giovani Toscano de Brito, em Aquidauana, já foi normalizado após a conclusão dos serviços de reparos.

Segundo o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), o equipamento voltou a operar, permitindo que o tráfego no trecho siga sem alterações.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ocorrência que provocou os danos à estrutura. As gravações são da madrugada do último sábado (15) e mostram um veículo realizando uma manobra de marcha a ré e atingindo o semáforo.

Após a colisão, uma pessoa saiu caminhando do automóvel pelo lado direito, deu a volta e entrou pela porta do motorista antes de deixar o local. A parte traseira do carro ficou bastante danificada com o impacto.

A Polícia Civil trabalha para identificar o veículo e localizar o responsável. A reportagem de O Pantaneiro também apurou que as imagens disponíveis deverão ser analisadas para tentar melhorar a resolução e obter informações que permitam reconhecer a placa do carro.

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