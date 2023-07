Trecho da Estrada Parque Piraputanga será interditado para obras a partir desta segunda

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) informa que o trânsito no quilômetro 18 da Estrada Parque Piraputanga (MS-450), em Aquidauana, passará a funcionar em meia pista nesta segunda-feira (24), no sistema pare e siga.

O trecho ficará parcialmente interditado devido à realização de obras de manutenção no aterro e no talude da rodovia.

Para orientar motoristas e deixar o local seguro, sinalização horizontal e vertical serão instaladas, assim como iluminação noturna.

Os serviços devem durar pelo menos 30 dias.