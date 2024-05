Trecho da MS-450 perto de Camisão recebe limpeza

Divulgação

A equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais junto com membros da Associação de Moradores de Camisão realizaram na semana passada a roçada no trecho da MS 450, no trecho conhecido popularmente como “curva da morte”.



A limpeza na rodovia estadual não é de responsabilidade da prefeitura, porém devido ao mato estar muito alto e atrapalhando o trânsito, gerando reclamações, principalmente, dos moradores que passam por ali diariamente, a equipe da prefeitura tomou a iniciativa de providenciar a roçada no local.



“A ação foi feita pensando na segurança dos motoristas, chacareiros, empresários e turistas que passam por ali e, também, por conta do aumento do fluxo de pessoas no distrito nos feriados e aos finais de semana”, completou o presidente da associação de moradores, Cleomir Cristaldo.



A equipe da prefeitura nesta semana também estará entrando no distrito de Camisão com mutirão de capina e roçada, junto com a Associação de Moradores de Camisão, nas estradas vicinais que dão acesso aos pesqueiros e adjacências.