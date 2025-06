Três bandas se apresentam hoje no 2º dia do Encontro de Relíquias

Programação do 9º Encontro de Relíquias de Aquidauana 2025

Três bandas vão se apresentar no 9º Encontro de Relíquias, a partir das 19 horas, na noite desta sexta-feira (20), em Aquidauana. O evento é realizado na Avenida Pantaneta e reúne carros antigos de dezenas de cidades, estados como Mato Grosso, São Paulo, Maranhão, Paraná e até de outros países, como Paraguai e Bolívia.

Primeiramente, a banda Marasmo se apresenta, das 19h às 21h. Neste mesmo horário, o Mágico Thiper estará circulando entre o público com seus truques de ilusionismo. A trupe do Circo do Mato, com suas longas pernas de pau, também estará espalhada entre o público. Na sequência, a Banda Alzira’s, das 21h às 23h; e para o fechamento, sobe ao palco, a Banda Tarja Preta, das 00h às 02h.

No sábado, serão quatro atrações: Banda Neurock, das 19h às 21h; show Motocar, com manobras radicais de carros e motos, das 21h às 22h; Banda V12, das 22h às 23h30; e Nirvana Tributo Brasil, das 00h às 02h.

Produtos comercializados considerados relíquias que divertiam a criançada outrora (Foto Muryllo Neves/O Pantaneiro)

No domingo, premiação dos proprietários que inscreveram seus veículos durante o evento. A inscrição só é possível para veículos até 1996. Não há competição, porém certificado de participação e souvenirs.

A primeira caravana de carros antigos a chegar na quinta-feira (19), foi Os Filhos do Pires, de Curitiba. “Este ano viemos com 11 antigomobilstas em cinco carros”, informa Marcelo Pires. Seu pai, José Floriano Pires, preparou recepção com costelão assado no tambor e dupla sertaneja profissional.

O Relicário Rhobson Lima, fez a saudação de boas-vindas e desejou um ótimo encontro a todos. Durante o dia, nesta sexta-feira, os visitantes foram passear no Distrito de Piraputanga para contemplação das belezas naturais da região.

Valdecir, também chegou cedo com sua kombihome e já abriu sua varanda e montou sua churrasqueira. Ele estava usando a camiseta do 1º Encontro de Relíquias de Aquidauana, realizado em 2017. Representantes da Confraria do Fuca, de Campo Grande, marcaram presença na primeira noite.

“Por isso vale a pena fazer o Encontro, pela emoção das pessoas, pelas histórias das memórias vivenciadas com suas máquinas, verdadeiras relíquias”, resume Rhobson Lima. Além disso, o aquecimento da economia local com ampla movimentação de recursos.

Mais de uma centena de famílias, entre ambulantes, comerciantes, empresários, profissionais liberais e prestadores de serviço, são beneficiados, direta e indiretamente, pelo evento.