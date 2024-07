Três ficam feridos após caminhonete bater em barranco e Aquidauana

Divulgação

Acidente envolvendo uma caminhonete deixou três feridos, na madrugada desta sexta-feira, por volta das 03h20, na BR 419, conhecida como Estrada do Taboco, em Aquidauana.



Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros, no local, os bombeiros encontraram uma caminhonete tombada no meio da via. Fora do veículo, o condutor, estava deitado à beira da estrada, consciente e orientado. Ele apresentava um corte no supercílio direito, escoriações no rosto, e dores lombares. Após ser imobilizado, ele foi transportado para a viatura de resgate.



O passageiro do banco traseiro, estava deitado no chão, também consciente e orientado. Ele apresentava sangramento nasal, escoriações na face, um corte na região temporal esquerda, deformidade e dores no braço esquerdo, suspeita de fratura, além de dores lombares. Após ser imobilizado, ele foi transportado para a viatura de resgate.



O terceiro passageiro, que estava no banco dianteiro, foi encontrado sentado no chão, consciente e orientado. Ele relatou dores no joelho direito, mas sem lesões aparentes e, sem apresentar dores lombares, caminhou até a unidade de resgate para ser transportado ao Pronto-Socorro de Aquidauana.



De acordo com o relato do condutor, o veículo colidiu com um barranco de pedra à beira da via, levando à perda de controle e ao capotamento. Os ocupantes conseguiram sair do veículo por conta própria e aguardaram o resgate fora do carro.



Vejas as fotos: