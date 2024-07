Três pessoas ficam feridas em colisão entre moto e bicicleta

Você Repórter / O Pantaneiro

Três pessoas ficaram feridas após colisão entre moto e bicicleta, na noite de ontem (26), em Aquidauana.

O acidente ocorreu por volta das 20h, na rua Antônio Campelo com Veridiano Chagas.

Corpo de Bombeiros e SAMU atenderam a ocorrência.

Houve uma colisão entre a motocicleta, conduzida por uma mulher de 28 anos. Ela foi encontrado caído no chão, com escoriações pelo corpo.

A 2° vítima, garupa da moto, um homem de 21 anos de idade, foi encontrado consciente e orientado, apresentando escoriações pelo corpo.

Condutor da bicicleta foi atendido pelo SAMU - Você repórter

As vítimas foram atendidas com as medidas de primeiros socorros e transportadas ao hospital para avaliação médica.

A 3° vítima, condutor da bicicleta, foi atendida pelo SAMU, mas não há informações do estado de saúde dele.

Moradores informaram que o local virou uma pista de corrida e pedem por medidas para conter os acidentes.