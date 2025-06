Tríduo em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro será realizado em Aquidauana

João Éric/ O Pantaneiro

Com o tema geral "Com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, caminhamos com esperança e fé!", a programação busca fortalecer a espiritualidade dos fiéis e promover gestos concretos de solidariedade.

A comunidade católica de Alto Aquidauana se prepara para viver um momento especial de fé e devoção com o Tríduo em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que acontecerá entre os dias 24 e 26 de junho, sempre às 19h, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

No primeiro dia, 24 de junho, a celebração abordará o tema "Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mãe da Esperança: presença fiel no caminho do povo de Deus", com venda de pastel, doces e bebidas após a missa.

Na quarta-feira, 25, o segundo dia do Tríduo terá como reflexão "Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Saúde dos Enfermos: conforto e esperança para os que sofrem no corpo e na alma", seguido de venda de pastel, espetinho e bebidas.

Já no encerramento, quinta-feira, 26, o tema será "Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Causa da Nossa Alegria: presença que anima, fortalece e conduz à verdadeira esperança", e a comunidade poderá aproveitar um momento de confraternização com a venda de pastel, caldo de puchero e bebidas.

Durante os três dias, também será realizado o Santo Terço, sempre às 18h15, antecedendo as missas. A Paróquia promoverá ainda uma campanha de arrecadação de meias de tamanhos variados e itens para kits de bebê, como algodão, sabonetes, paninhos de boca e chupetas.

O Tríduo será realizado na Rua Estevão Alves Corrêa, s/n, no bairro Alto em Aquidauana. A comunidade é convidada a participar com fé, esperança e espírito fraterno.

