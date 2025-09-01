Trilha da Fé reúne fiéis no Morro do Paxixi em Aquidauana

AGECOM

O encontro teve como tema o versículo bíblico: “Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, criam asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam” (Isaías 40, 31).

Com fé e devoção, a sexta edição da Trilha da Fé reuniu aproximadamente 300 fiéis no último dia 30 de agosto, no Morro do Paxixi, em Aquidauana.

A caminhada começou às 8h, reunindo peregrinos de diversas cidades de Mato Grosso do Sul. Durante a subida, foram realizadas cinco paradas contemplativas, com oração do terço. No topo do morro, os participantes acompanharam pregação do missionário Henrique Tezani e a Santa Missa, presidida pelo padre Paulo do Nascimento de Souza.

Além dos momentos de oração, a programação incluiu café da manhã comunitário e almoço no alto do morro, fortalecendo o espírito de fraternidade e união entre os fiéis.

A Trilha da Fé foi organizada pela Paróquia Imaculada Conceição de Aquidauana, por meio do Serviço de Animação Vocacional (SAV), e fez parte das comemorações do aniversário da cidade, celebrado em 15 de agosto.

O evento contou com apoio da Prefeitura de Aquidauana, do Departamento Municipal de Trânsito e da Polícia Militar, garantindo segurança e organização durante todo o trajeto.

