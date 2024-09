Trio é detido em Aquidauana por posse de drogas

Divulgação

A Polícia Militar abordou três pessoas em posse de entorpecentes durante um patrulhamento pela rua Teodoro Rondon, no centro de Aquidauana, na última quinta-feira (26). A ação resultou na detenção de uma mulher de 21 anos, apontada como fornecedora das drogas, e outros dois suspeitos que estariam em posse de pequenas quantidades de substâncias ilícitas.

Conforme o boletim de ocorrência, a abordagem aconteceu após os policiais observarem um homem saindo de um local já conhecido pela venda de drogas. Com ele, foi encontrada uma porção de pasta base de cocaína. Questionado, o suspeito revelou que havia adquirido a droga por R$ 10 com a mulher, que estaria armazenando o entorpecente enterrado próximo a uma área de mata perto do rio.

A equipe policial foi até a residência da mulher, onde encontraram mais três pessoas. Durante a revista, um homem de 30 anos foi flagrado com uma pequena quantidade de maconha. Ele também afirmou ter comprado o entorpecente com a mulher, por R$ 30.

Com a permissão da suspeita, os policiais realizaram buscas em sua residência e encontraram, no sofá do quarto, uma porção de "mesclado" (cigarro misturado com pasta base de cocaína). Além disso, uma varredura foi feita nas proximidades da casa e na região de mata indicada, mas nenhuma outra substância foi encontrada.



Os três indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. A mulher, suspeita de fornecer as drogas, foi encaminhada sob a acusação de tráfico.