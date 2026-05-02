Tuiuiú surpreende moradores ao aparecer em área urbana de Aquidauana no feriado

O Pantaneiro

Moradores de Aquidauana, conhecida como Portal do Pantanal, foram surpreendidos no início da tarde deste feriado por uma visita ilustre e pouco comum em áreas urbanas: um tuiuiú. A ave, símbolo do Pantanal, foi avistada em um terreno baldio localizado em uma região residencial da cidade, próxima a uma academia e a uma via de grande fluxo de veículos.

Apesar da movimentação intensa ao redor, o tuiuiú demonstrou tranquilidade e não se intimidou com a presença humana ou o barulho dos carros. Aproveitando uma área alagada dentro do terreno, típica de brejo, o animal passou boa parte do tempo pescando e procurando alimento, comportamento natural da espécie.

A cena chamou a atenção de quem passava pelo local. Diversos motoristas chegaram a reduzir a velocidade ou até parar seus veículos para observar e registrar o momento, encantados com a proximidade de um animal tão emblemático da fauna pantaneira em pleno perímetro urbano.

O tuiuiú é uma das maiores aves voadoras da América do Sul, podendo atingir mais de 1,5 metro de altura e uma envergadura de asas que ultrapassa os 2,5 metros. Facilmente reconhecido pelo corpo branco, cabeça e pescoço negros e uma faixa vermelha na base do pescoço, ele é considerado um símbolo da região do Pantanal e da biodiversidade brasileira.

Quanto à alimentação, o tuiuiú é predominantemente carnívoro e tem hábitos oportunistas. Sua dieta inclui peixes, anfíbios, pequenos répteis, insetos e até restos de animais. Ele costuma se alimentar em áreas alagadas, caminhando lentamente na água rasa enquanto utiliza o bico longo e robusto para capturar presas. A presença de brejos temporários, como o observado no terreno onde foi visto, cria um ambiente ideal para sua alimentação.

O aparecimento do tuiuiú em uma área urbana reforça a proximidade entre a cidade de Aquidauana e os ecossistemas naturais do Pantanal. Ao mesmo tempo, serve de alerta para a importância da preservação desses ambientes, que garantem não apenas a sobrevivência de espécies como essa, mas também momentos únicos de conexão entre a população e a natureza.

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