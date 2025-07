Turismo seguro: Paxixi terá nova estrutura

Gabriela Bernardes / AGECOM

Na última quarta-feira (24), representantes da Prefeitura de Aquidauana e da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FundTur) realizaram uma visita técnica ao Mirante do Paxixi, com o objetivo de iniciar um estudo voltado à implementação de mecanismos de segurança no local.

Durante a visita, ficou definido que a equipe de engenharia da Prefeitura, em parceria com a FundTur, irá elaborar um estudo técnico para orientar intervenções no atrativo, incluindo a instalação de sinalização adequada. Também foi acordada a criação de uma campanha de conscientização, voltada a moradores e turistas, destacando a importância de realizar visitas ao Morro do Paxixi somente com guias credenciados, promovendo um turismo mais seguro e responsável.

Segundo os técnicos da FundTur, a Fundação vai acompanhar as ações por meio de um Plano Estratégico para a área.

A iniciativa atende a uma demanda apresentada recentemente ao prefeito Mauro do Atlântico, que determinou a mobilização das secretarias municipais e solicitou apoio do Governo do Estado para garantir maior segurança aos visitantes.

Para o secretário de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, o movimento representa o compromisso conjunto entre o poder público e o trade turístico local.

“A segurança no Mirante do Paxixi é uma preocupação do prefeito, das secretarias, do Conselho Municipal de Turismo e das empresas do setor. Nosso objetivo é melhorar a estrutura do local e garantir uma experiência segura e organizada a todos os visitantes”, afirmou.

