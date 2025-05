Turismo sustentável chega à Terra Indígena Limão Verde

Gabriela Bernardes

A Terra Indígena Limão Verde, em Aquidauana (MS), celebra um importante marco: o lançamento oficial do turismo sustentável em seu território. A iniciativa faz parte do programa Brasil Turismo Sustentável, promovido pelo Ministério do Turismo, e representa uma conquista histórica para o povo Terena.

A inclusão da Terra Indígena no roteiro turístico nacional é resultado de um ano de trabalho coordenado pela Câmara Técnica Indígena, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), com o apoio do Programa DEL Turismo, da CPAQ/UFMS e da equipe do ENAC/UFMS Aquidauana.

O território abrange as aldeias Buritizinho, Córrego Seco e Limão Verde, e foi uma das três comunidades indígenas de todo o país selecionadas para o programa, representando com destaque a região Centro-Oeste.

O projeto visa estruturar e regulamentar a visitação turística, promovendo o Turismo de Base Comunitária, o ecoturismo, o etnoturismo e o fortalecimento da identidade cultural indígena.

Mais do que atrair visitantes, o turismo sustentável será uma ferramenta estratégica de desenvolvimento econômico, geração de renda e valorização das tradições locais. Os turistas poderão vivenciar experiências autênticas e aprender diretamente com os povos originários.

Em nota oficial, a SECTUR agradeceu às lideranças Terena e a todos os parceiros envolvidos, destacando a importância histórica, cultural e turística da Terra Indígena Limão Verde para o município e para o estado de Mato Grosso do Sul.

