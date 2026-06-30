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Após matéria de O Pantaneiro

Turista agradece honestidade após recuperar carteira perdida em Camisão

Trabalhadores encontraram carteira com dinheiro, localizaram o proprietário e ainda retornaram à rodovia para procurar a CNH que havia ficado para trás

Anibal Placêncio

Publicado em 30/06/2026 às 09:41

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Na foto registrada, Rodrigo aparece ao lado de Marcio e Edenilson: honestidade e gratidão / Cedida ao O Pantaneiro

O pedido de ajuda publicado por O Pantaneiro teve um desfecho feliz. O morador de Campo Grande, Rodrigo Oliveira, recuperou a carteira que havia perdido durante um passeio pela região do distrito de Camisão, em Aquidauana, no último domingo (28). Ele fez questão de agradecer publicamente aos trabalhadores que encontraram seus pertences.

Segundo Rodrigo, a carteira foi devolvida com todos os documentos, cartões bancários e até o dinheiro que estava em seu interior. Após verem a divulgação do caso, os responsáveis entraram em contato para realizar a devolução.

Mas o gesto de honestidade não parou por aí. Ao conversar com Rodrigo, os trabalhadores souberam que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) havia se separado dos demais documentos. Eles decidiram retornar à BR-262 para procurar o documento e conseguiram localizá-lo.

Além da carteira, Rodrigo também recuperou o celular, que havia sido rastreado e encontrado cerca de 16 quilômetros à frente do local onde percebeu a perda. Embora o aparelho estivesse danificado, foi devolvido ao proprietário.

Em mensagem encaminhada à reportagem, Rodrigo destacou a atitude dos trabalhadores Márcio e Edenilson, funcionários da Pousada Menina da Serra, responsáveis por encontrar e devolver a carteira.

"Gostaria de enfatizar a honestidade dos dois homens que acharam a carteira. Ela tinha dinheiro em espécie e me devolveram tudo. Quando entrei em contato, falei que também havia perdido minha CNH, e eles voltaram à rodovia para procurar o documento e encontraram", relatou.

O turista também contou que ofereceu uma gratificação aos trabalhadores como forma de reconhecimento, mas eles relutaram em aceitá-la.

Para Rodrigo, a experiência reforçou a impressão positiva que levou da região.

"A cidade é pequena, mas com pessoas do bem. Acho que qualquer turista que passe por aí pode ficar tranquilo em relação à segurança e ao acolhimento. Espero voltar muitas vezes à região", afirmou.

Rodrigo também agradeceu à equipe de O Pantaneiro pela divulgação do pedido de ajuda e às pessoas que compartilharam a publicação, contribuindo para que os responsáveis pelo encontro da carteira conseguissem localizá-lo.

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