Turistas rumo à Copa devem estar alertas para vacina do sarampo

Países-sede do Mundial enfrentam surto da doença
Vacina / Foto: Clóvis Neto/PMC
Os torcedores brasileiros que forem viajar para assistir a Copa do Mundo 2026 devem ficar atentos à vacinação contra sarampo. O alerta é feito pelos principais órgãos de saúde do país.
A recomendação é por causa do surto da doença nos países que irão sediar o Mundial: Estados Unidos, México e Canadá. Os três respondem por 70% dos casos de sarampo nas Américas. O México já registrou mais de 10 mil casos este ano, e os EUA, 1.792.
No mês passado, o Ministério da Saúde lançou campanha convocando todos os viajantes a atualizarem suas cadernetas de vacinação antes do embarque.
Além da proteção ao viajante, a vacinação contribui para impedir a entrada do vírus no Brasil, já que o país está livre da doença desde 2024.
Onde tomar a vacina
A vacina está disponível gratuitamente nas unidades de saúde do SUS.
O ideal é tomar a vacina pelo menos 15 dias antes do embarque, para garantir o máximo de proteção antes da chegada ao outro país.
Crianças de 6 a 11 meses devem receber a chamada “dose zero” (imunização extra)
Pessoas de 1 ano a 29 anos necessitam de duas doses
Adultos de 30 a 59 anos devem receber uma dose
A vacina é tríplice viral. Além do sarampo, protege contra caxumba e rubéola
O que o sarampo pode causar?
É uma doença infecciosa grave, altamente contagiosa e que se espalha pela tosse, fala ou respiração.
Uma pessoa infectada pode contaminar outras antes de saber que está doente.
Em casos mais graves, o sarampo pode levar a pneumonia, encefalite e até morte.
Veja os sintomas:
febre alta
tosse persistente
coriza
conjuntivite (olhos vermelhos)
manchas vermelhas pelo corpo (iniciam no rosto e depois no corpo)
Os sintomas costumam aparecer entre 7 e 14 dias após o contato com o vírus. Evite contato com outras pessoas e procure um médico, hospital ou outra unidade de saúde.
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