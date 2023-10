Turistas são convidados a preservar o Pantanal em Aquidauana e contemplar a natureza

Lixeiras foram espalhadas em pontos de turismo / O Pantaneiro

O feriadão de Mato Grosso do Sul chegou nesta quarta-feira, dia 11, data em que comemoramos a criação do Estado, que completa 46 anos. Comemorações à parte, a região de Aquidauana se prepara para receber turistas em busca de contato com a natureza exuberante do Pantanal. No entanto, à medida que famílias e grupos se preparam para desfrutar do ambiente local, a importância do descarte correto do lixo ganha destaque.

Para garantir que a natureza continue intocada, foram instalados lixeiras e locais adequados para o descarte em diversos pontos do Distrito de Camisão, Cachoeira do Morcego no Morro do Paxixi, e ao longo das margens do rio.

As lixeiras foram colocadas em pontos estratégicos pela Associação de Moradores e Secretaria de Obras de Aquidauana. Este esforço visa não apenas acomodar os visitantes, mas também manter a região preservada, mesmo na presença de um grande número de turistas.

Importante lembrar aos turistas que o descarte correto de lixo como latas, garrafas, materiais plásticos e orgânicos ajudam muito na preservação deste bem tão importante que é a natureza.

Turismo

Na região pantaneira, sobretudo em Aquidauana, espera-se um movimento intenso em Piraputanga, onde as pousadas e pesqueiros estão com expectativa de lotação.

Segundo o Secretário de Turismo da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Aquidauana), Youssef Saliba, Aquidauana possui diversas opções de lazer e turismo com relação direta com a natureza. Ele destaca a pesca esportiva, rapel, rafting, boia cross, trilhas; possibilidade de hospedagem em locais tranquilos, em consonância com a natureza.

Ele lembra que as atrações turísticas de Aquidauana fomentam um ambiente de lazer, tranquilidade, com comida boa e diversão. Sobretudo aos pés da Serra de Maracaju, em contato com a natureza rica, bem como a cultura pantaneira.

O responsável pela pasta do turismo de Aquidauana destaca que o Portal do Pantanal já se configura enquanto um destino turístico. Afirma que se faz necessário buscar aprimoramento do atendimento dos serviços e também do meio urbano da cidade.