Tutora encontra doguinho perdido após caso ser divulgado pelo O Pantaneiro

Cachorro foi localizado pelos donos após matéria de O Pantaneiro / Arquivo Pessoal

Dona Zilda, moradora do bairro Alto em Aquidauana, informou ao O Pantaneiro que a tutora do cachorro perdido - que estava em sua casa após ser resgatado da rua - entrou em contato após matéria publicada no portal na tarde desta terça-feira, dia 25.

A moradora pediu ajuda ao O Pantaneiro para localizar os tutores de um cachorro encontrado na avenida Gabriel Ferreira da Silva. Ela disse que foi sua prima quem achou o animal perdido, enquanto se deslocava para o trabalho por volta das 13h45.

Com dó do animalzinho, ela o recolheu e o entregou a Zilda, que aguarda os donos irem buscar o doguinho.

"Ela encontrou um cachorro em frente da casa dela e o acolheu até encontrarem os tutores. Por isso, eu pedi para fazermos uma matéria e divulgar as fotos dele", disse Zilda.

Final Feliz

Após o caso ser divulgado, logo a dona do animal entrou em contato com Zilda para combinar de ir buscá-lo. O cachorro havia fugido de casa e estava perdido.

Um final feliz para a família que procurava o bichinho de estimação e para Zilda que ajudou neste desfecho.