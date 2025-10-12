Acessibilidade

12 de Outubro de 2025

Oportunidade

UEMS abre vagas para docentes temporários e inclui Aquidauana

Ao todo, são 23 editais disponíveis, abrangendo vagas nas unidades da UEMS

Da redação

Publicado em 12/10/2025 às 11:35

Podem participar da seleção profissionais com formação na área de interesse indicada no edital correspondente / Divulgação UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado à contratação de docentes temporários e formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam diferentes áreas do conhecimento e unidades universitárias distribuídas por todo o estado, incluindo Aquidauana.

Ao todo, são 23 editais disponíveis, abrangendo vagas nas unidades da UEMS nos municípios de Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, Ponta Porã, Ivinhema, Nova Andradina, Mundo Novo, Naviraí, Cassilândia, Aquidauana, Paranaíba e Amambai.

Os interessados podem acessar os editais completos por meio do link: https://ead4.uems.br/.

Podem participar da seleção profissionais com formação na área de interesse indicada no edital correspondente, conforme os requisitos estabelecidos para cada vaga.

A iniciativa reforça o compromisso da UEMS em fortalecer a educação superior pública e ampliar a oferta de ensino de qualidade em diferentes regiões do Estado.

