Os paÃ­ses mobilizarÃ£o aeronaves e militares que atuarÃ£o em missÃµes de transporte, busca e salvamento e combate a incÃªndios / ForÃ§a AÃ©rea Brasileira

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), unidade de Aquidauana, recebe neste sábado (21) uma etapa dos Exercícios da Cooperación XI, ação conjunta que reúne as Forças Aéreas de 15 países da América. Pela primeira vez realizada no Brasil, a operação ocorre entre os dias 16 e 27 de março, com base na Base Aérea de Campo Grande, e mobiliza centenas de militares e diversas aeronaves em treinamento voltado à resposta a desastres provocados por incêndios florestais.

Participação internacional

Ao todo, 15 delegações do Sistema de Cooperação entre as Forças Aéreas Americanas (SICOFAA) confirmaram presença no treinamento. Além do Brasil, participam as Forças Aéreas ou equivalentes da Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai. Os países mobilizarão aeronaves e militares que atuarão em missões de transporte, busca e salvamento e combate a incêndios, operando a partir de Campo Grande ao longo das duas semanas de atividades.

Contexto do exercício

O cenário simulado do Exercício tem como foco o enfrentamento a incêndios florestais e será conduzido no âmbito do Comando e Controle (C2), com o objetivo de aprimorar o apoio mútuo entre as Forças Aéreas e a capacidade de coordenação de ações de ajuda humanitária pela Força Aérea anfitriã.

O Ministério da Defesa (MD) participa do treinamento com funções de enlace de comando e controle típicas do nível setorial, além de contribuir para a consolidação das lições aprendidas. A Marinha do Brasil (MB) e o Exército Brasileiro (EB) integram o esforço multinacional com o emprego de helicópteros.

"O Exercício tem como foco o Comando e Controle para que possamos empregar o poder aeroespacial com rapidez e salvar mais vidas. No momento inicial, é muito importante que as decisões sejam corretas, mesmo com pouco tempo e, mais ainda, com a segurança jurídica adequada. Por isso, trabalhamos de forma intensa o processo decisório em ambiente controlado e multinacional", explica o coordenador do Exercício, coronel aviador Bruno Pedra.

Aeronaves empregadas

No contexto do Exercício, a Força Aérea Brasileira (FAB) emprega as aeronaves KC-390 Millennium, H-60L Black Hawk, SC-105 Amazonas, C-98 Caravan e RQ-900, ampliando a capacidade de combate a incêndios dos órgãos governamentais. Também são realizadas missões de Busca e Salvamento (SAR) e Evacuação Aeromédica (EVAM).

A Marinha do Brasil contribui com o helicóptero UH-12 Esquilo, enquanto o Exército Brasileiro participa com o helicóptero HM-3 Cougar, reforçando as ações de resposta a emergências.

Entre os países participantes, a Argentina emprega aeronaves C-130 Hercules e helicópteros Bell-412. O Canadá enviou a aeronave C-130H, enquanto a Colômbia participa com a aeronave C-295. O Paraguai contribui com aeronaves C-208 e helicópteros UH-1H, o Peru enviou a aeronave C-27 e o Uruguai participa com aeronaves KC-130 e BELL-212, além de drones DJI M300RTK e M350.

Etapa em Aquidauana

Durante a passagem pela UEMS Aquidauana, autoridades e oficiais militares conhecerão as vitrines tecnológicas que serão exibidas no Pantanal Tech MS – Edição 2026, evento que destaca inovações e soluções tecnológicas com potencial de aplicação no setor produtivo e na segurança. A presença da Cooperación XI na região reforça a importância estratégica de Mato Grosso do Sul para as operações militares e o desenvolvimento tecnológico, além de promover a aproximação entre as instituições de ensino, pesquisa e as Forças Armadas.

As imagens do conteúdo são de autoria do Sargento Müller Marin, da Força Aérea Brasileira (FAB).

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