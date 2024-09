UEMS de Aquidauana emite nota de pesar sobre vigilante encontrado morto

Divulgação

Ele foi encontrado sem vida no campus e a perícia e Corpo de Bombeiros estiveram no local no início da manhã desta quarta-feira (11).

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) do campus de Aquidauana, emitiu nota de pesar pelo falecimento de um dos funcionários, o vigilante José Cláudio Santos Arantes, mais conhecido como Zé Cláudio.

Confira a nota na íntegra:

Com profundo pesar, nesta quarta-feira (11), a UEMS comunica o falecimento do funcionário, José Claudio Santos Arantes. Ele atuava como vigilante na Unidade Universitária de Aquidauana.

Em respeito ao momento de luto, todas as atividades estão suspensas no Campus nesta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, segundo informações apuradas junto à Gerência de Unidade. Já as aulas do curso de Direto, na Unidade localizada no perímetro urbano de Aquidauana, não serão interrompidas.

José Claudio esteve envolvido com o ambiente universitário em Aquidauana por quase duas décadas, sendo egresso, do ano de 2008, de curso profissionalizante ofertado naquela ocasião pelo Centro de Educação Profissional de Aquidauana Afonso Garcia Ferreira (CEPA), mesmo imóvel onde hoje está instalada a UEMS no município.

Toda a comunidade acadêmica expressa condolências aos familiares e amigas (os) de José Claudio.