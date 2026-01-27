Acessibilidade

27 de Janeiro de 2026 • 21:41

Buscar

Últimas notícias
X
Treinamento

UEMS de Aquidauana sedia reunião internacional com Forças Aéreas das Américas

A realização do encontro na UEMS reforça o papel da universidade como espaço de diálogo institucional, científico e tecnológico, além de evidenciar a relevância da região para eventos de grande porte e de alcance internacional.

Redação com informações Exército Brasileiro

Publicado em 27/01/2026 às 20:35

Atualizado em 27/01/2026 às 21:04

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Você Repórter

A Unidade de Aquidauana da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) recebeu nesta terça-feira (27) uma comitiva formada por diversos Coronéis da Força Aérea Brasileira (FAB) e representantes de Forças Aéreas de países das Américas. O encontro contou com a presença do reitor da UEMS, Laercio Carvalho, e teve como pauta principal o SICOFAA – Sistema de Cooperação das Forças Aéreas das Américas.

O SICOFAA reúne 23 Forças Aéreas de diferentes países, incluindo os Estados Unidos, com o objetivo de promover a integração, o intercâmbio de conhecimentos e o fortalecimento da cooperação internacional, especialmente nas áreas de defesa, tecnologia e operações conjuntas.

Como parte da programação, no mês de março serão realizados treinamentos, debates técnicos e discussões sobre novas tecnologias aplicadas à aviação e à defesa aérea. Um dos destaques, de acordo com o Diretor da unidade de Aquidauana, Tiago Pasquetti, ocorrerá no dia 21 de março, quando atividades de treinamento serão desenvolvidas na região de Piraputanga e Camisão, utilizando a estrutura da UEMS como base de apoio.

A partir do dia 2 de março, a Base Aérea de Campo Grande já estará recebendo cerca de 600 militares, sendo aproximadamente 250 estrangeiros, reforçando a dimensão internacional do evento e a importância estratégica de Mato Grosso do Sul no cenário da cooperação militar das Américas.

Durante o evento em Aquidauana, após a reunião ocorrida no auditório da unidade, os presentes foram convidados a participarem de um almoço de comitiva e tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da cultura pantaneira através da gastronomia.

A realização do encontro na UEMS reforça o papel da universidade como espaço de diálogo institucional, científico e tecnológico, além de evidenciar a relevância da região para eventos de grande porte e de alcance internacional.

SICOFAA

Em 2025, o Sistema de Cooperação entre as Forças Aéreas Americanas (SICOFAA) completou 64 anos de existência e possui sua origem na primeira reunião de Comandantes de Forças Aéreas do continente americano (CONJEFAMER), da qual o Brasil fez parte como membro fundador, ocorrida na Base Aérea de Randolph, em San Antonio-Texas, nos EUA, em abril de 1961.

O SICOFAA tem como missão principal promover a troca de experiências, conhecimentos e treinamentos que permitam o fortalecimento das capacidades das Forças Aéreas, para dar suporte às necessidades de seus membros, além de construir laços de cooperação mútua e de interoperabilidade que garantam a eficácia em responder a uma situação de emergência e ajuda humanitária de forma combinada, atendendo às intenções diplomáticas entre os países do continente. Entre os países cujas Forças Aéreas são membros do SICOFAA estão: Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Estados Unidos da América, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

Como exemplo mais recente da aplicação dos valores que fundamentam e permeiam a missão do SICOFAA, tais como: integridade, excelência, solidariedade e reciprocidade; alguns de seus países-membros como Argentina, Uruguai e Chile enviaram, em maio último, donativos, meios aéreos e pessoal para atuar em apoio à população brasileira atingida pelas enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul.

Mas para que os seus membros atuem de forma efetiva e coordenada sempre que demandados, e a partir de procedimentos e ações comuns, torna-se necessária a realização regular de exercícios reais e simulados, bem como de intercâmbios entre seus especialistas.

Com foco nisso, o Brasil sediará em 2026 o exercício real e combinado COOPERACIÓN XI, em que integrantes do SICOFAA se reunirão na Base Aérea de Campo Grande com o intuito de treinar seus militares em diversas missões, tais como: Evacuação Aeromédica (CASEVAC e MEDEVAC), Busca e Resgate (SAR), Transporte Aéreo Logístico (TAL), operações de Combate a Incêndio (CDS), entre outras de interesse.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

Aquidauana vence seletiva estadual dos JEBs no handebol

Clima

Aquidauana terá calor, chuva e trovoadas nesta terça-feira

Trânsito

Acidente com três motos deixa mulher ferida no bairro Serraria em Aquidauana

Após os primeiros atendimentos realizados pelos bombeiros no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal

Cidadania

Projeto de Férias da Prefeitura leva brincadeiras e lazer à Lagoa Comprida

Publicidade

Luto

Reliqueiros de Aquidauana lamentam a morte de Nelson, do Clube de antigos de Ivinhema MS

ÚLTIMAS

Carreira

Inscrições para estágio e residência no MPMS seguem abertas até 9 de fevereiro

A prova escrita está marcada para 1º de março de 2026 e será aplicada em mais de 50 municípios do estado

Acidente

Caminhão sai da pista na BR-262 após quebra de barra de direção em Anastácio

A ocorrência reforça a importância da manutenção preventiva dos veículos, especialmente daqueles que trafegam em longas distâncias

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo