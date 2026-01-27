UEMS de Aquidauana sedia reunião internacional com Forças Aéreas das Américas

Você Repórter

A Unidade de Aquidauana da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) recebeu nesta terça-feira (27) uma comitiva formada por diversos Coronéis da Força Aérea Brasileira (FAB) e representantes de Forças Aéreas de países das Américas. O encontro contou com a presença do reitor da UEMS, Laercio Carvalho, e teve como pauta principal o SICOFAA – Sistema de Cooperação das Forças Aéreas das Américas.

O SICOFAA reúne 23 Forças Aéreas de diferentes países, incluindo os Estados Unidos, com o objetivo de promover a integração, o intercâmbio de conhecimentos e o fortalecimento da cooperação internacional, especialmente nas áreas de defesa, tecnologia e operações conjuntas.

Como parte da programação, no mês de março serão realizados treinamentos, debates técnicos e discussões sobre novas tecnologias aplicadas à aviação e à defesa aérea. Um dos destaques, de acordo com o Diretor da unidade de Aquidauana, Tiago Pasquetti, ocorrerá no dia 21 de março, quando atividades de treinamento serão desenvolvidas na região de Piraputanga e Camisão, utilizando a estrutura da UEMS como base de apoio.

A partir do dia 2 de março, a Base Aérea de Campo Grande já estará recebendo cerca de 600 militares, sendo aproximadamente 250 estrangeiros, reforçando a dimensão internacional do evento e a importância estratégica de Mato Grosso do Sul no cenário da cooperação militar das Américas.

Durante o evento em Aquidauana, após a reunião ocorrida no auditório da unidade, os presentes foram convidados a participarem de um almoço de comitiva e tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da cultura pantaneira através da gastronomia.

A realização do encontro na UEMS reforça o papel da universidade como espaço de diálogo institucional, científico e tecnológico, além de evidenciar a relevância da região para eventos de grande porte e de alcance internacional.

SICOFAA

Em 2025, o Sistema de Cooperação entre as Forças Aéreas Americanas (SICOFAA) completou 64 anos de existência e possui sua origem na primeira reunião de Comandantes de Forças Aéreas do continente americano (CONJEFAMER), da qual o Brasil fez parte como membro fundador, ocorrida na Base Aérea de Randolph, em San Antonio-Texas, nos EUA, em abril de 1961.

O SICOFAA tem como missão principal promover a troca de experiências, conhecimentos e treinamentos que permitam o fortalecimento das capacidades das Forças Aéreas, para dar suporte às necessidades de seus membros, além de construir laços de cooperação mútua e de interoperabilidade que garantam a eficácia em responder a uma situação de emergência e ajuda humanitária de forma combinada, atendendo às intenções diplomáticas entre os países do continente. Entre os países cujas Forças Aéreas são membros do SICOFAA estão: Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Estados Unidos da América, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

Como exemplo mais recente da aplicação dos valores que fundamentam e permeiam a missão do SICOFAA, tais como: integridade, excelência, solidariedade e reciprocidade; alguns de seus países-membros como Argentina, Uruguai e Chile enviaram, em maio último, donativos, meios aéreos e pessoal para atuar em apoio à população brasileira atingida pelas enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul.

Mas para que os seus membros atuem de forma efetiva e coordenada sempre que demandados, e a partir de procedimentos e ações comuns, torna-se necessária a realização regular de exercícios reais e simulados, bem como de intercâmbios entre seus especialistas.

Com foco nisso, o Brasil sediará em 2026 o exercício real e combinado COOPERACIÓN XI, em que integrantes do SICOFAA se reunirão na Base Aérea de Campo Grande com o intuito de treinar seus militares em diversas missões, tais como: Evacuação Aeromédica (CASEVAC e MEDEVAC), Busca e Resgate (SAR), Transporte Aéreo Logístico (TAL), operações de Combate a Incêndio (CDS), entre outras de interesse.

