22 de Setembro de 2025 • 11:40

Meio ambiente

UEMS implanta tecnologia para tratamento de efluentes em Aquidauana

O sistema traz benefícios diretos para a sustentabilidade da região

Da redação

Publicado em 22/09/2025 às 10:58

Divulgação/ UEMS

A Unidade Universitária da Uems em Aquidauana, onde está localizada a Fazenda Experimental do Pantanal Tech MS, iniciou a implantação de um sistema inovador de tratamento de efluentes. O projeto é resultado de um termo de cooperação entre a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e a Ambiental MS Pantanal, com foco no desenvolvimento de soluções sustentáveis aplicadas à pecuária.

O sistema utilizará wetlands construídos, técnica que simula áreas úmidas naturais para filtrar e purificar a água. Após o tratamento, o efluente poderá ser reaproveitado na irrigação de pastagens, promovendo economia e redução de impactos ambientais.

Segundo o gerente da Uems/Aquidauana, professor Dr. Thiago Pasquetti, a parceria com a MS Pantanal envolve a concepção do projeto, definição do escopo técnico, planejamento de licenciamento e estruturação para captação de recursos.

Entre os benefícios esperados estão a proteção do Rio Aquidauana contra contaminações, a preservação da fauna e flora locais e a conservação dos recursos hídricos por meio do reaproveitamento da água tratada. Além da economia operacional, a iniciativa reforça práticas sustentáveis no setor pecuário.

A Fazenda Experimental do Pantanal Tech MS se posiciona como modelo replicável de boas práticas ambientais, servindo de referência para propriedades rurais em Mato Grosso do Sul.

Leia Também

