UEMS implanta tecnologia para tratamento de efluentes em Aquidauana

O sistema traz benefícios diretos para a sustentabilidade da região
Divulgação/ UEMS
A Unidade Universitária da Uems em Aquidauana, onde está localizada a Fazenda Experimental do Pantanal Tech MS, iniciou a implantação de um sistema inovador de tratamento de efluentes. O projeto é resultado de um termo de cooperação entre a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e a Ambiental MS Pantanal, com foco no desenvolvimento de soluções sustentáveis aplicadas à pecuária.
O sistema utilizará wetlands construídos, técnica que simula áreas úmidas naturais para filtrar e purificar a água. Após o tratamento, o efluente poderá ser reaproveitado na irrigação de pastagens, promovendo economia e redução de impactos ambientais.
Segundo o gerente da Uems/Aquidauana, professor Dr. Thiago Pasquetti, a parceria com a MS Pantanal envolve a concepção do projeto, definição do escopo técnico, planejamento de licenciamento e estruturação para captação de recursos.
Entre os benefícios esperados estão a proteção do Rio Aquidauana contra contaminações, a preservação da fauna e flora locais e a conservação dos recursos hídricos por meio do reaproveitamento da água tratada. Além da economia operacional, a iniciativa reforça práticas sustentáveis no setor pecuário.
A Fazenda Experimental do Pantanal Tech MS se posiciona como modelo replicável de boas práticas ambientais, servindo de referência para propriedades rurais em Mato Grosso do Sul.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Destaque
Força Tática prende jovem com drogas e balança de precisão em Aquidauana
Semana encerra com 31 vagas de emprego em Aquidauana
Homem é preso enquanto desmontava moto em Aquidauana
Geral
Prêmio será sorteado na próxima terça-feira
Lei
A legislação disciplina uma questão regrada pela Anvisa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS