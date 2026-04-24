UEMS lança Pantanal Tech MS 2026 com programação que integra ciência, produção e qualidade de vida

O evento de lançamento dessa sexta será uma oportunidade para apresentar oficialmente as novidades da edição 2026 / Divulgação/Governo de MS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realiza nesta sexta-feira (24) a partir das 8h30, no campus de Aquidauana, o lançamento oficial do Pantanal Tech MS 2026, iniciativa que reúne três grandes eventos voltados à tecnologia, inovação, produção sustentável e qualidade de vida no Estado. As pessoas interessadas já podem acessar o site oficial do evento https://pantanaltechms.com.br para conhecer a proposta, acompanhar as atualizações e se preparar para participar.

Organizado pela UEMS em parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul e diversas instituições públicas e privadas, o lançamento marca o início da agenda 2026, que contará com programações distribuídas ao longo dos próximos meses.

O Pantanal Tech MS chega à sua terceira edição consolidado como o maior encontro de produção sustentável do Pantanal, reunindo vitrines tecnológicas, painéis, oficinas e espaços de negócios que integram inovação, bioeconomia, turismo e cultura. Em 2026, o evento será realizado entre os dias 3 e 5 de julho, também no campus de Aquidauana.

Dentro dessa perspectiva, a 2ª Expedição Pantanal Tech MS promove uma imersão prática no território pantaneiro, conectando conhecimento científico à realidade do campo. A edição de 2026 ocorrerá entre os dias 25 e 29 de maio, com roteiro que percorre diferentes regiões do Pantanal, incluindo Corumbá e áreas estratégicas do bioma, com atividades em campo e interação com comunidades locais.

Já a 3ª Corrida do Agro reforça o compromisso com o bem-estar e a valorização das pessoas que movimentam o setor produtivo. Com percursos de 2 km (caminhada) e corridas de 5 km e 10 km, o evento une esporte, saúde e integração entre campo e cidade. Nesta edição, a corrida será realizada na fazenda da UEMS em Aquidauana, onde acontece o Pantanal Tech MS, ampliando a experiência dos participantes em contato direto com o ambiente produtivo e sustentável.

Integração entre ciência, campo e sociedade

Para o reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho, o Pantanal Tech MS se consolida como um espaço estratégico de articulação entre diferentes setores. “A 3ª edição surge como a consolidação do maior encontro de produção sustentável do Pantanal, funcionando como ponto de negócios, cultura e inovação, onde a tecnologia de ponta se conecta com a sustentabilidade ambiental”, destaca.

Ele ressalta ainda que o evento evidencia a transversalidade entre produção, bioeconomia, turismo e cultura, integrando diferentes dimensões do desenvolvimento regional dentro do bioma.

Sobre a Expedição, o reitor enfatiza seu caráter prático: “É uma imersão que transforma dados em prática produtiva, permitindo que técnicos e produtores acompanhem, in loco, os resultados de manejos inteligentes. É o momento em que a ciência se torna ferramenta de campo”.

Já a Corrida do Agro, segundo ele, representa o elo humano desse processo. “Ela humaniza esse progresso, ao lembrar que por trás da tecnologia e dos números existe o capital humano, unindo saúde, superação e bem-estar social”.

Lançamento oficial

O evento de lançamento dessa sexta será uma oportunidade para apresentar oficialmente as novidades da edição 2026, detalhar a programação e fortalecer as parcerias institucionais envolvidas.

Com a integração entre ciência, prática e qualidade de vida, o Pantanal Tech MS 2026 se posiciona como um dos principais movimentos de transformação do Mato Grosso do Sul, promovendo conhecimento, conexão e impacto positivo no território pantaneiro. Para mais informações e acesso à programação completa, acesse: https://pantanaltechms.com.br.

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