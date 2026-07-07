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PANTANAL TECH 2026

UEMS na Comunidade aproxima universidade da população no Pantanal Tech

No estande da Pedagogia, oficinas que estimularam a criatividade e a educação ambiental e as crianças confeccionaram animais típicos do bioma utilizando materiais recicláveis

Redação

Publicado em 07/07/2026 às 05:44

Atualizado em 07/07/2026 às 06:06

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O Pantaneiro

O Pantanal Tech 2026 também foi espaço para a extensão universitária. Por meio do programa UEMS na Comunidade, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) apresentou ao público uma série de projetos desenvolvidos por diferentes cursos da instituição, levando conhecimento, serviços e atividades educativas para visitantes de todas as idades.

Durante os três dias de evento, cursos como Pedagogia, Direito, Turismo, Terapia Ocupacional, entre outros, promoveram oficinas, orientações e ações voltadas à comunidade, mostrando na prática o papel da universidade além da sala de aula.

Em entrevista ao O Pantaneiro, a professora Vera Lúcia Guerra, dos cursos de Pedagogia, Teatro e Dança, explicou que o UEMS na Comunidade, coordenado pela professora Érica Caneta Ferri, reúne diferentes projetos de extensão desenvolvidos pela universidade.

"O UEMS na Comunidade é um projeto de extensão que tem como objetivo levar para a comunidade aquilo que todos os cursos da UEMS desenvolvem. Aqui em Aquidauana nos organizamos para apresentar diversas ações e, neste espaço, priorizamos atividades voltadas às crianças."

No estande da Pedagogia, o tema escolhido foi o Pantanal, com oficinas que estimularam a criatividade e a educação ambiental. As crianças confeccionaram animais típicos do bioma utilizando materiais recicláveis, como rolos de papel e caixas de ovos, em atividades desenvolvidas pelos projetos de extensão Ecodesign e Laboratório Lúdico Pedagógico.

Segundo Vera, a proposta foi incentivar as brincadeiras lúdicas e mostrar que é possível aprender de forma divertida e sustentável.

"Queremos mostrar às crianças que elas podem brincar de um jeito diferente, utilizando materiais que seriam descartados e desenvolvendo a criatividade, sempre com respeito ao meio ambiente."

Além das atividades infantis, os demais cursos participantes apresentaram projetos e serviços nas áreas de turismo, cidadania, direitos, saúde e educação, aproximando a universidade da sociedade e demonstrando como a extensão universitária contribui diretamente para o desenvolvimento da comunidade.

O espaço foi um dos destaques do Pantanal Tech 2026 ao evidenciar que a produção de conhecimento na UEMS vai além da pesquisa e do ensino, chegando à população por meio de ações práticas que promovem educação, inclusão e cidadania.

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