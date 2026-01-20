Acessibilidade

20 de Janeiro de 2026 • 12:06

UEMS oferece 92 vagas em cursos em Aquidauana pelo SiSU 2026

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira

Da redação

Publicado em 20/01/2026 às 10:20

Divulgação UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está ofertando 92 vagas em cursos de graduação presenciais na unidade universitária de Aquidauana, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2026. As inscrições começaram no dia 19 de janeiro e seguem até sexta-feira (23), exclusivamente pelo portal do Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o edital divulgado pela UEMS, Aquidauana contará com vagas distribuídas em quatro cursos. O curso de Agronomia oferece 24 vagas, o curso de Direito (noturno) também disponibiliza 24 vagas, assim como Engenharia Florestal, com 24 vagas. Já o curso de Zootecnia conta com 20 vagas, totalizando as 92 oportunidades para o município.

As vagas são divididas entre ampla concorrência e políticas de ações afirmativas, que contemplam candidatos negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência (PCD). A seleção é feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições de 2023, 2024 ou 2025.

Cada candidato pode escolher até duas opções de curso durante a inscrição e alterar as escolhas até o encerramento do prazo, sendo considerada válida a última confirmação realizada no sistema. O resultado da chamada regular do SiSU será divulgado no dia 29 de janeiro, e as matrículas dos aprovados começam a partir de 2 de fevereiro.

As aulas do ano letivo de 2026 na UEMS estão previstas para iniciar em 19 de fevereiro. A universidade orienta que os candidatos acompanhem atentamente todas as publicações e editais no site oficial da instituição.

Leia Também

