UFMS abre inscrições para Mestrado em Estudos Culturais em Aquidauana

O processo seletivo integra a pós-graduação stricto sensu da instituição
UFMS do campus de Aquidauana / Divulgação
A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) anunciou a abertura das inscrições para o Mestrado em Estudos Culturais, ofertado pelo Câmpus de Aquidauana (CPAQ). O processo seletivo integra a pós-graduação stricto sensu da instituição.
De acordo com o edital divulgado pela universidade, as inscrições estão abertas até o dia 27 de novembro. Interessados devem consultar o documento completo para verificar prazos, critérios de participação e especificações da seleção. O programa é direcionado a graduados de diferentes áreas que desejam aprofundar estudos sobre cultura, identidade, sociedade, patrimônio, linguagens e suas interações.
A iniciativa faz parte do conjunto de programas de mestrado e doutorado da UFMS, que destaca a pesquisa científica como agente transformador, alinhada ao lema institucional “Ciência que transforma”. O processo seletivo reforça a expansão e o fortalecimento da pós-graduação no interior do estado, ampliando oportunidades para estudantes e profissionais da região.
Mais informações estão disponíveis no edital, acessível por meio do QR Code divulgado no material oficial da UFMS.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidade
Aquidauana terá manhã com chance de chuva e tarde estável nesta terça-feira
IFMS de Aquidauana abre curso técnico em logística
Motociclista fica ferida após queda de moto em Aquidauana
Cidades
As atividades voltam normalmente na segunda, 24
Evento
O Festival da Consciência Negra é um convite para estarmos juntos, valorizando a cultura, a diversidade e a força da nossa comunidade
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS