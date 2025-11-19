Acessibilidade

21 de Novembro de 2025 • 09:08

Educação

UFMS abre inscrições para Mestrado em Estudos Culturais em Aquidauana

O processo seletivo integra a pós-graduação stricto sensu da instituição

Da redação

Publicado em 19/11/2025 às 11:20

UFMS do campus de Aquidauana / Divulgação

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) anunciou a abertura das inscrições para o Mestrado em Estudos Culturais, ofertado pelo Câmpus de Aquidauana (CPAQ). O processo seletivo integra a pós-graduação stricto sensu da instituição.

De acordo com o edital divulgado pela universidade, as inscrições estão abertas até o dia 27 de novembro. Interessados devem consultar o documento completo para verificar prazos, critérios de participação e especificações da seleção. O programa é direcionado a graduados de diferentes áreas que desejam aprofundar estudos sobre cultura, identidade, sociedade, patrimônio, linguagens e suas interações.

A iniciativa faz parte do conjunto de programas de mestrado e doutorado da UFMS, que destaca a pesquisa científica como agente transformador, alinhada ao lema institucional “Ciência que transforma”. O processo seletivo reforça a expansão e o fortalecimento da pós-graduação no interior do estado, ampliando oportunidades para estudantes e profissionais da região.

Mais informações estão disponíveis no edital, acessível por meio do QR Code divulgado no material oficial da UFMS.


