UFMS abre seleção para professor substituto com vaga em Aquidauana

UFMS do campus de Aquidauana / Divulgação

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrições abertas, entre os dias 25 e 28 de julho, para o processo seletivo de contratação de professores substitutos para o segundo semestre de 2025. A seleção contempla diversas áreas de conhecimento e abrange a Cidade Universitária, em Campo Grande, e os câmpus do interior, incluindo o Câmpus de Aquidauana (CPaq).



Para Aquidauana, está disponível uma vaga na área de Administração de Empresas. O processo faz parte da estratégia da UFMS para suprir necessidades temporárias, como afastamentos, licenças ou vacâncias de professores efetivos, garantindo a continuidade das atividades acadêmicas.



Segundo a pró-reitora de Gestão de Pessoas da UFMS, Gislene da Silva, a contratação dos professores substitutos é fundamental para assegurar o cumprimento do calendário acadêmico e manter a qualidade do ensino oferecido nas unidades.



Além de Aquidauana, há vagas distribuídas nos câmpus de Chapadão do Sul (CPCS), Coxim (CPCX), Nova Andradina (CPNA), Paranaíba (CPar), Três Lagoas (CPTL) e do Pantanal (CPan), além da própria Cidade Universitária em Campo Grande.



O regime de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais, e a exigência de titulação — especialista, mestre ou doutor — depende de cada vaga. A remuneração oferecida pode chegar a R$ 8 mil, conforme a carga horária e a formação do candidato. O auxílio-alimentação é de R$ 500 para jornada de 20 horas e de R$ 1 mil para 40 horas semanais.



Os interessados devem se inscrever por meio da página concursos.ufms.br, onde também estão disponíveis os editais e todas as orientações sobre o processo seletivo. É necessário anexar a documentação exigida e seguir atentamente os critérios estabelecidos para garantir a validação da inscrição.



As provas estão previstas para o início de agosto. A UFMS orienta que os candidatos leiam o edital com atenção, observando especialmente os requisitos de titulação e formação específicos de cada vaga.

