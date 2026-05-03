UFMS Aquidauana promove palestras na Semana do Desenvolvimento Profissional

UFMS do campus de Aquidauana / Divulgação

O Campus de Aquidauana da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (CPAQ/UFMS) realiza, no próximo dia 5 de maio, terça-feira, mais uma programação da II Semana do Desenvolvimento Profissional – 2026, reunindo palestras voltadas à inovação, empreendedorismo e mercado de trabalho.

As atividades acontecerão na Unidade 2, no Auditório do Bloco B do campus, com início às 19 horas.

Abrindo a programação, o professor Dr. Tiago Calves Nunes ministrará a palestra “A construção de uma Deep Tech do Agro”, trazendo reflexões sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo voltados ao setor agropecuário, um dos segmentos de maior destaque na economia brasileira.

Na sequência, às 20h15, a Técnica-Administrativa Ercília Mendes Ferreira apresentará a palestra “Envelhecimento ativo e inovação: o papel das pessoas 60+ no mercado de trabalho”. A proposta é discutir a valorização da experiência profissional, inclusão e os desafios enfrentados por profissionais acima dos 60 anos no cenário atual.

A Semana do Desenvolvimento Profissional tem como objetivo ampliar o debate sobre carreira, inovação e preparação para o mercado de trabalho, aproximando estudantes, professores e comunidade externa de temas contemporâneos e relevantes para a formação acadêmica e profissional.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do formulário online disponibilizado pela organização no endereço: