UFMS Aquidauana sedia ciclo de palestras focado no desenvolvimento do Turismo Rural

AQUIDAUANA – O Anfiteatro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - Campus I, em Aquidauana, recebe hoje, dia 20 de maio, um importante evento voltado para o fortalecimento do empreendedorismo no campo: o ciclo de palestras "Turismo Rural: Planejamento e Implantação".

A iniciativa, que conta com o apoio de instituições de peso como o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR - Mato Grosso do Sul), o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e o IMASUL, visa capacitar produtores locais, estudantes e profissionais interessados em diversificar as atividades econômicas em propriedades rurais.

O evento foi dividido em dois blocos temáticos estratégicos para guiar os participantes desde os primeiros passos até a consolidação do negócio.

Programação e Especialistas

A primeira metade da programação teve início às 14h, com a palestra "Turismo Rural - Planejamento e Implementação", ministrada pelo especialista José Alcímero de Moraes Santos. Durante a apresentação, foram discutidos os pilares estruturais para transformar uma propriedade em um destino atrativo e viável.

Na sequência, a partir das 16h, o público acompanha a segunda palestra do dia: "Turismo Rural - O que é e por onde começar?", sob o comando do palestrante Cristevan Frederico Corrêa Veloso. Esta etapa é focada em desmistificar o setor e oferecer um norte prático para quem está iniciando.

Conteúdo Programático

Com uma abordagem voltada para o mercado real, o encontro debate temas cruciais para o sucesso dos empreendimentos, tais como:

Planejamento de turismo focado especificamente em espaços rurais;

Identificação dos diferentes tipos de hospedagem ;

Normas de segurança interna no empreendimento;

Requisitos legais e regulamentações do setor;

Desenvolvimento de modelos de negócio, estabelecimento de metas e criação de planos de ação.

O turismo rural tem se consolidado como uma das principais ferramentas de desenvolvimento sustentável, agregando valor à produção agropecuária, preservando a cultura local e gerando novas fontes de renda para as famílias do campo.

O evento reforça o papel das instituições de ensino e de capacitação técnica na promoção do crescimento econômico regional de Aquidauana e arredores.