UFMS avança com proposta para curso de Enfermagem em Aquidauana

Gabriela Bernardes

Na manhã desta segunda-feira (23), o prefeito Mauro do Atlântico se reuniu com a diretora do campus da UFMS em Aquidauana, professora doutora Ana Graziele Lourenço Toledo, para discutir a proposta de implantação do curso de Enfermagem no município. A iniciativa, que já tramita nos Conselhos de Graduação e Universitário da instituição, representa a fase final para a criação oficial do novo curso.

Também participaram do encontro autoridades municipais e acadêmicas, entre elas o coordenador administrativo do campus, Cícero Alex, o assistente administrativo Eduardo Botelho, a vereadora Ana Saravy, os secretários municipais de Saúde, Gestão Estratégica e Obras, além do diretor do Hospital Regional Estácio Muniz, Joacir Gomes.

A criação do curso de Enfermagem é vista como um avanço significativo para o ensino superior gratuito em Aquidauana, além de atender à crescente demanda por profissionais qualificados na área da saúde. Para o prefeito Mauro, o impacto será positivo e duradouro: “A prefeitura está à disposição para apoiar essa importante conquista. O curso será fundamental para a formação de novos profissionais e para o fortalecimento da saúde pública local.”

A diretora Ana Graziele reforçou o otimismo: “Estamos na torcida pela aprovação final. É uma proposta esperada com entusiasmo por toda a comunidade.”

A implantação do curso reforça o compromisso da UFMS com a interiorização do ensino superior e posiciona o campus de Aquidauana como referência em desenvolvimento educacional e regional.

