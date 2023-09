Aquidauana vira palco de encontros acadêmicos

Aquidauana recebe eventos acadêmicos / O Pantaneiro

O município de Aquidauana, virou palco para o cenário acadêmico ao sediar o IV Seminário Nacional de Línguas e Linguagens da UFMS/CPAQ e o 5° Seminário da Sociedade dos Leitores Vivos. O evento, que está programado para ocorrer entre os dias 30 de agosto e 01 de setembro de 2023, é organizado pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Campus de Aquidauana.

A programação desses seminários abrange uma série de atividades enriquecedoras, incluindo palestras, minicursos e oficinas, que acontecerão nos períodos vespertino e noturno. Essa iniciativa reúne pesquisadores de destaque não apenas da região do Mato Grosso do Sul, mas também de outras partes do país, como a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e a UFU (Universidade Federal de Uberlândia).

Dentre os principais atrativos do evento, destaca-se a participação de pesquisadores renomados que contribuirão com as suas experiências e conhecimentos. As palestras proferidas por esses especialistas abrangerão uma ampla gama de tópicos relacionados às línguas e linguagens, proporcionando aos participantes uma oportunidade única de expandir suas perspectivas acadêmicas.

Os minicursos e oficinas prometem sessões interativas que permitirão que os presentes se envolvam diretamente com os temas abordados, promovendo um ambiente propício para o aprendizado ativo.

O IV Seminário Nacional de Línguas e Linguagens da UFMS/CPAQ e o 5° Seminário da Sociedade dos Leitores Vivos consolidam a importância acadêmica de Aquidauana, e também proporcionam um espaço valioso para a troca de ideias e o desenvolvimento intelectual.

Para obter informações detalhadas sobre os palestrantes confirmados e a programação completa do evento, os interessados podem acessar o seguinte link.