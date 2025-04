UFMS em Aquidauana promove noite cultural em celebração ao Dia dos Povos Indígenas

Divulgação

Em alusão ao Dia dos Povos Indígenas, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Aquidauana realiza uma programação especial com foco na valorização e celebração das culturas indígenas. O evento intitulado "Noite Cultural" acontecerá nos dias 10 e 11 de abril, com início às 19h, no campus da universidade.



A programação tem início nesta quinta-feira (10), com uma noite repleta de danças e comidas típicas, proporcionando aos participantes uma imersão nas tradições culturais dos povos originários. Já na sexta-feira (11), a celebração continua com um desfile cultural nas categorias masculina e feminina, destacando trajes tradicionais e a diversidade estética dos povos indígenas.



Organizado pelos estudantes do 3º ano de Licenciatura em História e do 2º ano de Licenciatura em Pedagogia I, o evento reforça o compromisso da universidade com a inclusão e o respeito à diversidade cultural, além de oferecer uma oportunidade educativa e vivencial para a comunidade acadêmica e o público externo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!