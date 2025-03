UFMS de Aquidauana lamenta morte de Rubens Silvestrini

Arquivo pessoal

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) – Câmpus de Aquidauana comunicou, com profundo pesar, o falecimento do professor Rubens Milton Silvestrini de Araújo, 61 anos

O docente foi um dos primeiros professores do curso de Administração da instituição por volta de 2005 e também atuou como coordenador do curso, deixando um importante legado acadêmico e profissional.

Engenheiro de formação, era reconhecido por sua dedicação à docência em diversas disciplinas da área como Recursos Materiais e Patrimoniais.

Ao todo, foram 7 anos dedicando-se ao ensino superior em Aquidauana e sempre reconhecido pelo carinho com que tratava seus alunos.

Rubens Silvestrini (camisa clara) ao lado dos acadêmicos do Curso de Administração

Apesar de ser graduado na área de exatas, seu coração era de humanas e por isso tanta comoção por sua partida entre seus alunos e colegas de trabalho."Ele deixa um legado de gentileza, alegria e humanidade. Extremamente querido pelos alunos do curso de Administração", declarou a professora Daniela Althoff Philippi.

Amigos e familiares expressaram pesar pela partida do professor, destacando sua generosidade e impacto na vida daqueles que o cercavam.

“Meu grande amigo, professor Doutor Rubens Milton Silvestrini de Araújo, muito obrigada por tudo que compartilhamos nesses quase 30 anos de amizade. Você vai fazer muita falta!”, escreveu uma amiga próxima.

O velório será realizado às 13h30 no Cemitério Jardim das Palmeiras, e a cerimônia de cremação ocorrerá às 16h30.