UFMS lança livro de Oficina de Escrita Criativa no dia 30 de outubro

O professor José Alonso afirma que, com o lançamento de "Por mares nunca dantes navegados", a UFMS/Aquidauana reafirma seu compromisso com o incentivo à arte / Arquivo Pessoal

A obra nasceu de um sonho antigo do professor José Alonso Tôrres Freire, do Curso de Letras da UFMS/Aquidauana, e reúne textos produzidos nas duas edições da disciplina Oficina de Escrita Criativa, ofertada em 2023 e 2025. A proposta foi criar um espaço de liberdade e imaginação, no qual os alunos pudessem experimentar o processo criativo e desenvolver narrativas a partir de experiências pessoais e reflexões contemporâneas.

Na próxima quarta-feira, dia 30, o Campus de Aquidauana da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realiza o lançamento do livro “Por mares nunca dantes navegados – viagens em uma Oficina de escrita criativa”. O evento será realizado no auditório da Unidade 2, a partir das 19 horas, e contará com coquetel e atração musical para celebrar o trabalho coletivo entre professores e estudantes que mergulharam na arte da escrita.

“O objetivo não era transformar os participantes em escritores, mas criar um espaço de liberdade e imaginação, onde cada um pudesse exercitar sua criatividade a partir de experiências pessoais e recursos narrativos da ficção”, destacou o professor José Alonso.

O livro foi organizado pelos professores José Alonso Tôrres Freire, Gedy Brum Weis Alves e Auri Claudionei de Matos Frübel, e reúne textos de Alline Danielle Escobar, Anamaria Cabral, Fernanda Victória Cruz Adegas, Hiago José Martines da Silva, Jaqueline Brites Canhete Frazão, José Carlos Santana Júnior, Luana Santos Silva, Lúcia Stella dos Santos Goulart do Nascimento, Lucas de Souza Leandro, Luiz Felipe Wildner Mendes, Rodrigo Bispo, Sabrina Lohany França Leanes e Vanessa Falcão.

Segundo o professor José Alonso, a experiência foi marcante para todos os envolvidos:

“Foi um processo muito gratificante. Eu já tenho dois livros de ficção e percebi que muitos alunos também desejavam escrever — ou simplesmente desenvolver a imaginação pela escrita. Criar esse espaço para a ficção foi algo muito enriquecedor”, relatou.

Os textos selecionados abordam temas diversos — desde dramas familiares e o uso do celular até histórias de superação e fábulas —, revelando a sensibilidade e a pluralidade das vozes que integram a obra. Ao final do livro, há ainda uma seção com informações sobre os organizadores e autores, reforçando o caráter colaborativo e humano do projeto.

Com o lançamento de “Por mares nunca dantes navegados”, a UFMS/Aquidauana reafirma seu compromisso com o incentivo à arte, à literatura e à formação de novos autores, fortalecendo o papel da universidade como espaço de expressão criativa e de produção cultural no interior de Mato Grosso do Sul.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!